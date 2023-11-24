Секс-игрушки вместо лекарства: в каких случаях врач может сделать такое назначение

Секс-игрушки широко используются для получения удовольствия, но также они могут быть полезными для решения некоторых проблем со здоровьем. К примеру, они могут помочь улучшить сексуальное здоровье, укрепить интимные отношения и даже облегчить некоторые физиологические проблемы.

53% женщин и 45% мужчин в США используют вибратор и удовлетворены качеством секса. В Канаде примерно такие же цифры: 52% из 1500 тысяч опрошенных женщин и мужчин пользуются секс-игрушками.

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Польза для женщин

Современные врачи рекомендуют секс-игрушки женщинам в менопаузе в среднем после 50 лет. Секс-девайсы полезны для лечения атрофии влагалища. Это истончение, высыхание и воспаление стен влагалища, которое возникает, когда в организме становится меньше эстрогена. Потому заниматься сексом может быть больно. Еще в менопаузе женщин часто беспокоят бессонницу и ночное потоотделение. Игрушки хорошо справляются и с этими симптомами.

Сексуальные устройства облегчают боль и дискомфорт вульвы/влагалища, возникающие из-за вагинизма, вульводинии, хирургических вмешательств и лечения гинекологической онкологии, а также неврологические состояния, например рассеянный склероз.

Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует при болезненном половом акте (такое может быть, например, из-за вагинизма) взаимную мастурбацию, не предостерегая при этом, как именно мастурбировать: с секс-игрушками или без них.

Польза для мужчин

Мужчинам секс-игрушки могут помочь при проблемах с эрекцией, преждевременной эякуляции, отсутствии сексуального желания и послеоперационных проблемах, например, после удаления простаты.

Эрекционные кольца, например, позволяют дольше поддерживать эрекцию, а также задерживают эякуляцию. Добиться эрекции помогают специальные мужские вибраторы. С ними же можно получить оргазм без эрекции: вибрация стимулирует нервы полового члена и усиливает сигналы, ссылающиеся в мозг.