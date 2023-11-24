Секс-іграшки замість ліків: в яких випадках лікар може зробити таке призначення

Секс-іграшки широко використовуються для отримання задоволення, але також вони можуть бути корисними для розв'язання деяких проблем зі здоров'ям. Наприклад, вони можуть допомогти покращити сексуальне здоров'я, зміцнити інтимні стосунки та навіть полегшити деякі фізіологічні проблеми.

53% жінок та 45% чоловіків у США використовують вібратор та задоволені якістю сексу. У Канаді приблизно такі ж цифри: 52% із 1500 тисяч опитаних жінок та чоловіків користуються секс-іграшками.

Також на тему Чи потрібний секс жінкам так само, як і чоловікам

Користь для жінок

Сучасні лікарі рекомендують секс-іграшки жінкам у менопаузі, в середньому після 50 років. Секс-девайси корисні для лікування атрофії піхви. Це стоншення, висихання та запалення стінок піхви, яке виникає, коли в організмі стає менше естрогену. Тому займатися сексом може бути боляче. Ще в менопаузі жінок часто турбують безсоння та нічне потовиділення. Іграшки добре справляються і з цими симптомами.

Сексуальні пристрої полегшують біль та дискомфорт вульви/піхви, що виникають через вагінізм, вульводинію, хірургічні втручання та лікування гінекологічної онкології, а також неврологічні стани, наприклад розсіяний склероз.

Американський коледж акушерів і гінекологів рекомендує при болючому статевому акті (таке може бути, наприклад, через вагінізм) взаємну мастурбацію, не застерігаючи при цьому, як саме мастурбувати: з секс-іграшками або без них.

Користь для чоловіків

Чоловікам секс-іграшки можуть допомогти при проблемах з ерекцією, передчасної еякуляції, відсутності сексуального бажання та післяопераційних проблемах, наприклад після видалення простати.

Ерекційні кільця, наприклад, дозволяють довше підтримувати ерекцію, а також затримують еякуляцію. Домогтися ерекції допомагають спеціальні чоловічі вібратори. З ними ж можна отримати оргазм без ерекції: вібрація стимулює нерви статевого члена та посилює сигнали, що посилаються в мозок.