На Хмельнитчине зарегистрировали два случая лихорадки Западного Нила

В Хмельницкой области зарегистрировали два случая лихорадки Западного Нила. Болезнь диагностировали у 55-летнего мужчины и 21-летней девушки.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач области Николай Габрикевич во время брифинга, информирует 24 Канал.

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"Случаи между собой не связаны, а диагноз подтвердили лабораторно. За медицинской помощью больные обратились 31 августа. Именно тогда их госпитализировали в медицинские учреждения Хмельницкого", - отметил Николай Габрикевич.

По его словам, сейчас оба пациента находятся на стационарном лечении.

Как проявлялась болезнь

Он также рассказал, что у больных были характерные симптомы для лихорадки Западного Нила, а именно: высокая температура в течение длительного времени, головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, тошнота, диарея.

Лихорадка Западного Нила – что это? Это вирусная болезнь, что чаще всего передается через укусы так называемых тигровых комаров. Она может вызвать лихорадку и высыпания на коже, а в тяжелых случаях - воспаление мозга и его оболочек.

Чаще всего болеют лихорадкой летом и осенью.

Основным источником лихорадки в природе являются перелетные птицы, которые в крови имеют высокие концентрации вируса. Зато от человека к человеку болезнь не передается.

Габрикевич советует беречься от комариных укусов, в частности носить защитную одежду, поставить москитные сетки на окнах, избегать мест большого скопления комаров, чтобы минимизировать риск заболевания.