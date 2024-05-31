Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, передает 24 Канал. По его словам, центр будет работать на безвозмездной основе для пациентов.

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Новый центр для реабилитации Unbroken kids

Вы уже знаете истории Яны из Донецкой области и Миши из Ивано-Франковской области. Теперь мы имеем возможность оказывать комплексную квалифицированную медицинскую помощь для всех,

– рассказал мэр Львова.

В центре будут проводить диагностику, сложные хирургические оперативные вмешательства, протезирование и полноценный процесс реабилитации. Цель нового центра – помочь не только тем, кто страдает от результатов российской агрессии, но и детям из Львова и всей Украины со сложными недугами.

В центре есть спортзал, современный тренажер Walkbot для восстановления ходьбы даже у пациентов с самыми сложными травмами, помещения для эрготерапии и физиотерапии, VR-технологии для интерактивных тренировок, два больших реабилитационных зала, кабинет психолога.

Что известно о национальном реабилитационном центре "Незламні" ("Unbroken")

Это центр реабилитации взрослых и детей, пострадавших от нападения России, где они имеют доступ к всесторонней квалифицированной медицинской помощи. С момента начала войны это место дало шанс на выздоровление более 15 тысячам раненых украинцев, включая 350 детей.

Основные специализации центра включают реконструктивную хирургию, ортопедию, производство и установку протезов. Также, здесь проводят комплексную физическую, психологическую и социальную реабилитацию, которую все пациенты могут получать бесплатно.

Национальный Центр Реабилитации "Незламні" работает на базе Первого медобъединения Львова, которое является крупнейшим медицинским комплексом в Украине с двумя больницами для взрослых и одной детской. Этот проект является инициативой Первого медицинского объединения Львова в сотрудничестве с Львовским городским советом и получает поддержку от Министерства здравоохранения Украины.