Отказ от социальных сетей улучшает здоровье

Ученые установили: если человек проводит меньше времени в социальных сетях, он значительно улучшает общее состояние здоровья, сон и иммунитет.

Существует много исследований, посвященных влиянию социальных сетей на нашу психику. Новая работа ученых с Университета Суонси (Великобритания) расширила эти выводы.

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Новое исследование социальных сетей

Исследование проводилось с участием 50 студентов (33 женщин и 17 мужчин) в возрасте от 20 до 25 лет, которые в течение трех месяцев заполняли анкеты о своем здоровье и психологическом состоянии, а также предоставляли еженедельные отчеты о пользовании соцсетями.

Этих людей рандомно разделили на группы. Первую попросили сократить использование социальных сетей на 15 минут в день, вторую – пользоваться ими, как всегда, а третью – сократить время в Сети на 15 минут в день, но посвятить его любой другой деятельности.

Отказ от социальных сетей полезен здоровью

Выяснилось, что у той группы, которая сократила использование социальных сетей, в среднем на 15% улучшилась иммунная функция (в том числе уменьшилось развитие папиллом, эти люди стали реже болеть гриппом и простудой), наполовину – качество сна, а на 30 % уменьшились симптомы депрессии.

Интересно, что группа, которую просили сократить использование соцсетей на 15 минут в день, по факту урезала это время примерно на 40 минут. Эти участники сообщили о понижении уровня зависимости от социальных сетей.

Зато участники, которые должны ничего не делать, увеличили время пользования соцсетями на 10 минут. Те же, кого просили использовать освободившееся временное окно для другой деятельности, ежедневно проводили в сети на 25 минут больше.