Відмова від соціальних мереж покращує здоров'я

Вчені встановили: якщо людина проводить менше часу в соціальних мережах, вона значно покращує загальний стан здоров'я, сон і імунітет.

Існує чимало досліджень, присвячених впливу соціальних мереж на нашу психіку. Нова робота вчених з Університету Суонсі (Велика Британія) розширила ці висновки.

Також на тему: Відмова від сніданку шкодить імунітету

Нове дослідження соціальних мереж

Дослідження проводилося за участю 50 студентів (33 жінок та 17 чоловіків) віком від 20 до 25 років, які протягом трьох місяців заповнювали анкети про своє здоров'я та психологічний стан, а також надавали щотижневі звіти про користування соцмережами.

Цих людей рандомно розподілили на групи. Першу попросили скоротити використання соціальних мереж на 15 хвилин на день, другу – користуватися ними як завжди, а третю – скоротити час у Мережі на 15 хвилин щодня, але присвятити його будь-якій іншій діяльності.

Відмова від соціальних мереж корисна для здоров'я

З'ясувалося, що у тієї групи, яка скоротила використання соціальних мереж, у середньому на 15% покращилася імунна функція (у тому числі зменшився розвиток папілом, ці люди почали рідше хворіти на грип та застуду), наполовину – якість сну, а на 30% зменшилися симптоми депресії.

Цікаво, що група, яку просили скоротити користування соцмережами на 15 хвилин на день, за фактом урізала цей час приблизно на 40 хвилин. Ці учасники повідомили про зниження рівня залежності від соціальних мереж.

Натомість учасники, які мали нічого не робити, збільшили час користування соцмережами на 10 хвилин. Ті ж, кого просили використати тимчасове вікно для іншої діяльності, що звільнилося, щодня проводили в мережі на 25 хвилин більше.