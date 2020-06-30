В Украине могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении курортов из-за увеличения количества зараженных COVID-19. В частности, это касается Одессы.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире ТСН.

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Конечно, возможно (закрытие курортов). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% – в Волынской области. Добираются до 50% – Ровненская, Винницкая, Львовская области, Киев,

– сказал Степанов.

Поэтому, по словам главы Минздрава, существует вероятность введения дополнительных ограничительных мер, чтобы преодолеть коронавирус.

Степанов в очередной раз призвал соблюдать социальную дистанцию, ношение масок и дезинфекцию рук.

"Но я хочу еще раз напомнить, если не пользуются нашими рекомендациями, которые мы даем, мы не в состоянии тогда остановить COVID-19. Если пользуются, у нас рост будет значительно меньше и в какой-то период у нас не будет совсем рост заболеваемости на коронавирус", – добавил он.

Напомним, вечером 28 июня в центре Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих. Все были без защитных масок. Также аншлаг был и в ночных клубах.