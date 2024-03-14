Часто психическое благополучие связаны с образом жизни. В качестве примера, ранее проведенные исследования указывали на то, что употребление ультрапереработанных продуктов увеличивает вероятность развития психических заболеваний, в то время, как проявление просоциального поведения, включая помощь другим, способствует ощущению счастья.

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Новое исследование счастья

Специалисты из Бристольского и Йельского университетав (Великобритания и США соответственно) предложили, что обучение факторов, влияющих на чувство состояния, может помочь людям создавать и поддерживать это состояние. Они разработали курс "Наука счастья", чтобы проверить эту гипотезу и оценили, как изменилось самочувствие студентов после его прохождения.

В исследовании принимали участие студенты старших курсов, которые на первом курсе (2018 – 2019 или 2020 – 2021 учебном году) проходили модуль "Наука счастья". Всего было 905 участников, однако опрос о самоощущении до и после курса прошли 638 человек. Другие отвечали на вопросы ученых или только до начала обучения, или только после завершения курса.

Авторы исследования собрали данные о самочувствии студентов не только непосредственно после завершения курса, но и через 12 – 29 месяцев, впервые анализируя долгосрочное влияние "курса счастья".

На курсе студенты изучали современные рецензируемые исследования о счастье, проведенные психологами и нейробиологами. Основываясь на данных о том, что делает людей счастливыми, студенты формировали у себя полезные привычки, такие как выполнение физических упражнений, медитация, ведение дневника.

Как стать счастливым

Сразу после курса его участники оценили свое самочувствие на 10 – 15% лучше, чем на начало обучения. Но через два года эффект сохранялся только у тех, кто превратил "правильное" поведение в регулярную практику.

Среди неожиданных открытий, полученных в ходе курса, было то, что многие научно подтвержденные способы почувствовать себя счастливыми связаны не с собственным благополучием, а с взаимодействием с другими.

Например, общение с незнакомыми людьми, которое многие обычно избегают, оказалось полезным, а тратить деньги на подарки для близких было полезнее для эмоционального состояния, чем тратить их на себя.

Кроме того, исследования, включенные в курс "Наука счастья", показали, что одиночество ослабляет иммунную систему, тогда как прогулки на природе помогают "отключить" негативные мысли.