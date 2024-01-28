Если исходить из того, что наши мысли и чувства – это процесс биохимический, электрический, то есть исключительно физиологический, то не так уж удивительно будет потом открыть, что мы можем влиять на выделение гормонов или белков более или менее целенаправленно.

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Новое исследование влияния времени

Авторы нового исследования считают, что они нащупали что-то важное и новое, но пока не объясняются. Для эксперимента они взяли 30 человек, каждому делали на нерабочей руке стандартную процедуру с банкой. Сейчас это называется красиво вакуумной терапией. Медицинская ценность такой процедуры во многих случаях сомнительна, однако после нее остаются более или менее одинаковые синяки. Они в исследовании служили унифицированной моделью раны.

Затем каждому пациенту давали таймер, у одних там было 14 минут, а у других 56 минут. Но на самом деле таймеры доходили до нуля за одинаковое количество реального времени – 28 минут. Просто одни таймеры считали секунды медленнее, а другие быстрее. А люди не знали об этом, поэтому им казалось, что время идет слишком медленно, а другим, что он летит молниеносно.

Попутно они должны были заполнять анкету, следить за ходом секунд и отвечать на планшете на вопрос о том, как идет заживление. Синяки же ученые фотографировали перед стартом и сразу на финише сессии, чтобы сравнить изменения объективно. Оценивали же заживление потом независимые медики вслепую. То есть, они не знали, в чем смысл эксперимента, почему их просят это оценить.

Восприятие времени влияет на скорость выздоровления

В результате авторы исследования говорят, что рейтинг заживления выше оказался у тех испытуемых, кому казалось, что время бежит быстрее, чем должно. Но у исследования есть много слабых мест. Как мы можем быть уверены, что восприятие, субъективное чувство времени изменялось именно так, как задумали исследователи? У кого-то и с замедленным таймером время могло пролететь незаметно. А измерить это чувство мы объективно не можем.

Однако это исследование задает много вопросов, которые в будущем могут привести к невероятным открытиям, которые помогут людям выздоравливать быстрее.