Согласно исследованию, опубликованным в Journal of Medical Case Reports, ученые во время вскрытия обнаружили у мужчины трифалию – состояние, при котором образуются три половых органа. Дополнительный анализ показал, что каждый из них имел разную анатомическую структуру.

Также на тему Как происходит операция по увеличению полового члена

Первый случай трифалии у взрослого

Внутри основного члена размещался еще один орган с эректильными тканями и головкой. Уретра проходила как через основной половой орган, так и через внутренний дополнительный член.

Ученые обнаружили, что третье образование не имело ни эректильных тканей, ни связи с уретрой. Изначально уретра развивалась во вторичном половом члене, но не смогла полностью сформироваться и переместилась в первичные гениталии.

Как это влияло на жизнь мужчины

Исследователи предполагают, что из-за этих особенностей умерший мужчина, которому было 78 лет, мог даже не подозревать о наличии трех половых членов. Однако это состояние могло привести к проблемам со здоровьем, таких как инфекции мочевыводящих путей или эректильная дисфункция.

В медицинской документации указано, что мужчине делали операцию на паховой грыже, во время которой часто используют катетер. Особенности его анатомии могли усложнить процедуру, но никаких записей об этом нет.

Ученые считают, что из-за отсутствия явных симптомов и доброкачественности состояния, трифалию могли не обнаружить при жизни.

Как часто у мужчин развиваются множественные гениталии

Множественные гениталии встречаются примерно один раз на 5 – 6 миллионов новорожденных детей. Обычно у мужчин с такими особенностями несколько половых органов формируются в одном, что делает это состояние труднодиагностируемым.

Исследования показывают, что из всех медицинских документов, начиная с 1606 года, только в 168 упоминается об избыточном образовании полового члена. Большинство этих случаев касаются полной дифалии, то есть наличия двух половых членов, а 50 случаев относятся к псевдодифалии.

Первый задокументированный случай трифалии, где обнаруживается три половых члена, был зафиксирован в 2020 году у ребенка. Считается, что это состояние вызывают генетические мутации, которые влияют на рецепторы андрогенов во время развития.