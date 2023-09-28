Об этом рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением больницы Светланы Поддубной. По ее словам, это редкое явление у детей.

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Киста с зубами и волосами

Пациентка обратилась к детскому гинекологу с жалобами на боли внизу живота и отсутствие менструации. Во время обследования врачи обнаружили кисту на левом яичнике и решили провести лапароскопическое удаление через три небольших прокола в брюшной стенке. Этот метод имеет многочисленные преимущества, включая более быстрое восстановление и лучший косметический эффект.

Во время операции врачи обнаружили внутри кисты кожу, волосы и зубы. По словам Светланы Поддубной, такие кисты, известные как дермоидные, формируются из-за гормональных нарушений и могут содержать различные ткани.

Важно отметить, что дермоидные кисты у детей являются очень редким явлением. Пациентку уже выписали из больницы, и ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Почему возникают кисты в яичниках

Киста яичника – это заполненный жидкостью мешок, образующийся на яичнике. В норме в этом органе ежемесячно вырастают фолликулы. Они производят гормоны эстрогена и прогестерона и при овуляции выделяют яйцеклетку. Если фолликул продолжает расти, появляется многофункциональная киста.

Функциональные кисты бывают двух типов: фолликулярная – возникает, когда фолликул не разрывается и не испускает яйцеклетку, а продолжает расти; киста желтого тела – образуется из фолликула, который испускает яйцеклетку и начинает производить эстроген и прогестерон для зачатия.

Остальные кисты образуются вследствие аномального роста клеток и встречаются гораздо реже.

Факторы риска развития кисты яичника включают в себя: