В Министерстве здравоохранения заявили, что за ближайшие два года Украина получит трансплантационную независимость. Сегодня же мы все еще пасем задних в этом направлении, и тысячи украинцев могут рассчитывать на спасительные операции исключительно заграницей. Какие шаги уже предпринимает власть, чтобы изменить ситуацию?

Трансплантация в Украине: какая ситуация сегодня

Как рассказали сайту 24 канала в Министерстве здравоохранения, в этом году в Украине, по состоянию на 4 августа, выполнили 53 трансплантации органов. На лечение за границу за этот период были направлены 193 украинца. Однако и здесь карантин внес свои коррективы – сейчас единственной страной, которая принимает наших пациентов, является Беларусь.

Тогда как ежегодно в трансплантации органов нуждаются около 5 тысяч украинцев, в среднем 9 из них ежедневно умирают, не дождавшись жизненно необходимых операций. В частности, из-за ограниченных возможностей выполнять такие вмешательства в украинских медучреждениях.

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При Минздраве уже создали орган, который занимается вопросом развития трансплантации, и разработали план трансплантаций на 2 года – до 2023-го.

В июле 2020 года вопрос трансплантации снова обсуждали на заседании правительства: стоимость большинства услуг не изменилась, но их перечень расширился.





Стоимость трансплантации / Алексей Гончаренко, Тelegram

Сейчас в Украине трансплантацию проводят 24 медицинских учреждения. При этом в Минздраве отметили, что пересадка органов украинцам заведениями-участниками пилотного проекта осуществляется безвозмездно.

И за последний год в этом направлении было много "впервые". Скажем, 4 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова провели трансплантацию сердца. Такая операция в Украине выполняется в третий раз за последние 15 лет, во Львове – первый раз.

Донором стал 58-летний мужчина, получивший несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. Его мама и сестра дали согласие на забор органов. Так новое сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт, и другого выхода, кроме пересадки, он не имел.



Социальная реклама, которая поощряет соглашаться на донорство органов

В ноябре 2019-го первую трансплантацию почки провели в районной больнице – в городе Ковель Волынской области. Здесь мужчина пожертвовал почку для спасения жены. Подготовка к операции длилась полгода.

1 апреля в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора годовалому мальчику. Донором стал гражданин Германии, которого нашли через Украинский реестр доноров костного мозга.

6 августа провели первую трансплантацию поджелудочной железы. Однако пациент впоследствии умер – такая пересадка является одной из самых сложных. Как показывает мировая статистика, каждый третий после операции не выживает.



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На данный момент в Украине не сделали ни одной трансплантации легких. В целом по количеству операций мы значительно проигрываем другим государствам. Например, в 2019 году в Украине сделали 128 трансплантаций почек, тогда как в Испании – 4 423.

Амбициозные планы Минздрава

Если раньше украинцы могли сделать операции по пересадке органов в ряде других стран, то карантин существенно ограничил эту опцию. Поэтому в Минздраве объявили о старте изменений в этом направлении, некоторые из которых уже воплощают.

Так, в начале августа в Украине урегулировали порядок перевозки органов для трансплантации. Это позволит, в частности, быстрее и в разы дешевле лечить украинцев в местных медучреждениях. Сейчас же такие пациенты могут получить помощь только за рубежом.

Мы стремимся за 2 – 2,5 года обрести трансплантационную независимость. Чтобы не отправлять наших граждан за границу, а всю помощь по пересадке органов или трансплантации костного мозга делать в Украине. Одной из важных составляющих этого процесса является перевозка анатомического материала и порядок пересечения границы,

– объяснил глава Минздрава Максим Степанов.

Уже до конца 2020 года в Украине, в рамках пилотного проекта по трансплантации, планируют провести 88 пересадок костного мозга, 21 – почек и 5 – сердца. Минздав уже заключил договоры с новыми участниками пилота, которые предусматривают распределение финансирования на сумму 101,8 млн грн. Как отметил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, семь медучреждений уже получили предоплату – 81,6 млн грн.

Также известно, что в 2021 году планируют заложить в это направление 585 млн гривен (в 2020 выделено 112 млн).

Как стать донором после смерти?

В целом трансплантацию органов в Украине разрешили с января 2019 года. То есть любое совершеннолетнее лицо может при жизни согласиться на посмертное донорство. Пока украинцев, готовых оформить такое согласие, немного. Хотя это не требует много времени и усилий.

Согласие на донорство – это три страницы, которые можно распечатать с официального сайта Верховной Рады и заполнить, в частности, указав органы, которые желаете отдать после смерти:

Можно также заполнить электронную форму заявления на официальном сайте уполномоченного органа по вопросам трансплантации, с проставлением электронной или цифровой подписи. Или же подать письменное заявление о назначении полномочного представителя, который после смерти лица даст согласие на изъятие из его тела анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов.

Нотариально заверять документ не нужно, только передать специалистам: семейному врачу, врачу того учреждения, где будет проводиться трансплантация, или же трансплант-координатора.

Однако существует серьезное ограничение: в Украине до сих пор действует презумпция несогласия, поэтому разрешение на забор органов все равно будут спрашивать у ближайших родственников погибшего донора – у второго из супругов, детей, родителей, родных братьев или сестер. Если родных нет – у того, кто обязался похоронить человека. Это их решение – исключительно добровольное.



Социальная реклама о посмертном донорстве органов со слоганом "Живи дважды"

От предоставленного ранее согласия можно отказаться и отозвать его, заполнив соответствующую форму.

Заявления на добровольное донорство должны были бы вносить в единую государственную информационную систему трансплантации, которая объединяет два реестра: потенциальных доноров и тех, кому нужны органы. Пока это не работает должным образом, но глава Минздрава уверял: все будет запущено в эксплуатацию с января 2021 года.

До сих пор все остается без изменений: в каждом заведении отдельно есть листы ожидания, поэтому потенциального донора можно быстро найти только благодаря инициативе врачей.

После смерти и при жизни человек может пожертвовать: