Во Львове умерла женщина, которой пересадили сердце и легкие
Источник:Первое медицинское объединение Львова
В одной из львовских больниц 30 октября умерла 38-летняя Нина из Киевской области. До этого ей пересадили сердце и лёгкие от посмертного донора.
Медики отметили, что после трансплантации состояние пациентки начало стремительно ухудшаться. Это произошло на следующий день после трансплантации.
К теме В Украине впервые одновременно пересадили сердце и легкие
Какова причина смерти пациентки, которой пересадили сердце и легкие
В пресс-службе Первого медобъединения Львова рассказали, что команда врачей делала все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентки. Более того, ее даже подключили к аппарату ЭКМО, который заменяет работу сердца и легких.
Однако на таком раннем этапе преодолеть острое отторжение одновременно двух органов было почти невозможным,
– сказали в пресс-службе.
Медики подчеркнули, что все реанимационные мероприятия оказались тщетными, ведь у пациентки произошло острое отторжение донорских органов. Там подчеркнули, что для всего коллектива, который боролся за жизнь Нины и верил в ее выздоровление, это большой удар.
"Нет ничего хуже, чем потерять пациента. Выражаем глубокие соболезнования семье покойной Нины", – добавили представители медобъединения.
Что известно о трансплантации, которую провели Нине
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе провели первую в Украине трансплантацию комплекса органов сердце-легкие. Такое оперативное вмешательство считается сверхсложным и их делают всего 2 десятка в год.
- Пациенткой, которой пересадили эти органы, стала 38-летняя Нина из Киевской области. В частности, она ждала такую операцию 15 лет, с рождения у нее были проблемы с сердцем, а впоследствии вышли из строя и легкие.
- Женщина почти отчаялась на трансплантацию, ведь с каждым годом ее здоровье становилось все хуже. И эта трансплантация стала шансом на полноценную жизнь.
- Следует отметить, что донором органов стал 18-летний парень, погибший в ДТП. Само решение родных погибшего помогло спасти жизни, кроме Нины, еще 3 человек.