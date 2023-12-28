Традиционная тантра видит в этом сексе путь к духовному просветлению, в то время как современные адепты могут рассматривать его как способ обогащения сексуальной жизни.

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Что такое тантрический секс

Тантрический секс отличается от традиционного своей целью: вместо прямого достижения физического удовлетворения или оргазма он направлен на внутреннее развитие личности и укрепление эмоциональной связи с партнером.

Важен не темп, а возможность глубже узнать себя и другого, отсюда и медленный ритм. Утверждается, что тантрический секс может снизить уровень стресса, но подтверждения мы не нашли.

Как заниматься тантрическим сексом

Для начала практики важно подготовиться, поняв, что тантра – это не только секс, но и комплексная философия. Для глубокого понимания тантры следует изучить ее корни. Осознанность – ключевой элемент: медитации и йога помогут добиться гармонии с собой и своим телом, научить вас "замедляться" в повседневной жизни.

В процессе важно общаться с партнером – не обязательно словами, иногда достаточно зрительного или тактильного контакта. Попытайтесь синхронизировать дыхание или вдыхать, когда партнер выдыхает – и наоборот. А затем, сохраняя этот ритм, попробуйте целоваться и ласкать друг друга.

Когда вы достаточно возбудились, можно попробовать позу яб-юм (в тибетском переводе означает "отец - мать"), при которой один партнер (чаще мужчина) садится, скрестив ноги, а второй (чаще женщина) располагается сверху и обнимает его торс ногами. В процессе важно сохранять зрительный контакт. Если вы почувствуете приближение оргазма, можно его притормозить – замедлиться и отдохнуть. Вполне возможно, что после нескольких таких подходов наступит более мощный оргазм.

Но на самом деле проникновение в тантрическом сексе не обязательно. Можно просто целоваться или делать друг другу массаж – обычный эротический – главное, чтобы всем было хорошо.