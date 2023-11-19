На своей странице в фейсбуке "Тайра" рассказала, что спасла жизнь пассажиру, с которым летела в самолете.

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Как "Тайра" спасла мужчину в самолете

Во время полета у мужчины упало давление – он упал и разбил затылок. Инцидент произошел над Гавайями.

Пролетая над Гавайями остановить сильное кровотечение из серьезной раны на затылке на высоте почти 11 км на скорости 774 км/ч, наложить повязку "Чепец" – done! Эмпирическим путем также доказано, что электронный тонометр на такой высоте показывает шопопало. Пользоваться имеет смысл исключительно механикой. Обнимаю. Берегите голову,

– сказала она.

Напомним, что парамедик и волонтер Юлия Паевская была взята в плен российскими оккупантами в Мариуполе. В июне 2022 года ее удалось освободить.

Нагрудная камера парамедика задокументировала все зверства российских войск, и она успела передать ее журналистам до того, как попала в плен. В мае издание Associated Press опубликовало видео с этими кадрами, которое облетело мир.

Недавно Юлия Паевская перенесла операцию на позвоночнике. Незадолго до этого она получила серебро на Играх Непокоренных-2023 в Германии.