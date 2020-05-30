В Украине по состоянию на 30 мая официально заявили о 23 тысячах 204 больных COVID-19. За прошедшие сутки заразились еще 393 человека. Среди областей продолжает лидировать Черновицкая область.

Данные распространения коронавирусной инфекции в Украине опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины. Читайте также: Распространение коронавируса в мире – заболели почти 6 миллионов людей: карта онлайн За минувшие сутки умерли 17 украинцев от осложнений коронавирусного недуга, зато выздоровели – 377. Таким образом статистика летальных исходов выросла до 696, а число выздоровевших до 9 311. Сколько больных в областях Украины: Черновицкая область – 3 306;

г. Киев – 2904;

Ровненская область – 1680;

Львовская область – 1619;

Киевская область – 1556;

Ивано-Франковская область – 1379;

Закарпатская область – 1171;

Тернопольская область – 1160;

Харьковская область – 1025;

Винницкая область – 958;

Днепропетровская область – 933;

Одесская область – 887;

Волынская область – 883;

Житомирская область – 699;

Кировоградская область – 506;

Запорожская область – 440;

Хмельницкая область – 432;

Черкасская область – 401;

Николаевская область – 288;

Полтавская область – 268;

Херсонская область – 178;

Сумская область – 168;

Донецкая область – 159;

Черниговская область – 158;

Луганская область – 46. Важно! В сводке не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.