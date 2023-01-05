Новый штамм коронавируса может вызвать еще одну волну пандемии

5 января 2023, 10:51
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Источник:

Politico

Штамм коронавируса Омикрон XBB.1.5, ставший доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаруженный в 29 странах, может вызвать новую волну заражений во всем мире.

Новый штамм коронавируса

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове. По ее словам, в ВОЗ озабочены быстрым распространением штамма, в частности в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро изменил другие циркулирующие варианты.

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Но в организации не уверены, что среди людей, обладающих иммунитетом после вакцинации или из-за предыдущих инфекций коронавируса, возрастет количество госпитализаций и смертности. В настоящее время обнаружили штамм в 29 государствах, но он может циркулировать в гораздо большем количестве стран.

Также Керхове заявила, что ВОЗ работает над анализом тяжести протекания нового штамма, который обещает опубликовать в ближайшие дни.

Критика Китая

Также Всемирная организация здравоохранения подвергла критике мониторинг смертности от COVID-19 в Китае, подчеркнув, что официальная статистика не показывает настоящих последствий вспышки.

С декабря в Китае было официально зафиксировано всего 22 случая смерти от COVID-19. В стране сузили критерии классификации таких смертельных случаев – это означает, что собственная статистика Пекина о беспрецедентной волне сейчас не соответствует действительности.

Страны ЕС также подтвердили обеспокоенность ВОЗ. Кризисная встреча экспертов Европейского Союза заявила, что страны ЕС потребуют тестирования на COVID от пассажиров, прибывающих из Китая.

Автор: Олександр Бевза