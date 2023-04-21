Согласно решению суда, стоматологиня была освобождена от уголовной ответственности в связи с тем, что обвинения против нее были сняты по истечении сроков давности.

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Дело против стоматологии закрыли

По данным расследования, проведенного следствием, было установлено, что стоматологиня совершила четыре противоправных действия в двух клиниках в 2020 и 2021 годах. Обвинение заявляло, что в некоторых случаях она применяла физическую силу к своим пациентам, а однажды нанесла легкие телесные повреждения ребенку, сжав его шею и щипая плечи, что привело к кровоизлияниям.

Участники процесса, включая адвоката и обвиняемую, предложили закрыть дело по истечении сроков давности. В то же время представители потерпевших и прокурор не отрицали этого ходатайства. Суд решил пойти на встречу участникам дела и закрыл его, освободив стоматологиню от уголовной ответственности.

Что известно о деле стоматологи Инны Кравчук

В феврале 2021 года в соцсетях распространили видео камер наблюдения, установленных в стоматологическом кабинете Инны Кравчук. В одном случае женщина вместе с помощницей силой удерживала мальчика, а в ответ на сопротивление ударила его головой о кресло.

Также она трясла и душила маленькую девочку. Правоохранители начали расследование по пяти статьям. Впоследствии врачи избрали меру пресечения в виде личного обязательства. В июле 2021 года врач был лишен лицензии.