США обнародовали план распределения вакцин от COVID-19: свои получит и Украина

21 июня 2021 , 23:01
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Источник:

The White House

Белый дом обнародовал план распределения 55 миллионов вакцин, которые США предоставят до конца июня странам мира. Свою долю доз получит, в частности, Украина.

Всего Штаты передадут на борьбу с коронавирусом в мире 80 миллионов доз вакцины. Соответствующую инициативу озвучил Джо Байден.

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Администрация объявляет о распространении 55 миллионов из 80 миллионов доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить до конца июня для борьбы с пандемией в мире,
 –  подчеркнули в Белом доме.

Как распределят 80 миллионов доз вакцины

  • 75% – через программу COVAX;
  • 25% – передадут странам для борьбы с распространением коронавируса.

Около 14 миллионов доз вакцин распределят между такими странами:

  • Аргентина;
  • Афганистан;
  • Бангладеш;
  • Босния и Герцеговина;
  • Вьетнам;
  • Молдова;
  • Нигерия;
  • Оман;
  • Пакистан;
  • Панама;
  • Тунис;
  • Украина;
  • Филиппины.

Заявление Джо Байдена

  • В мае 2021 года Джо Байден заявил, что США поделятся со странами мира 80 миллионами доз вакцины. Из них 60 миллионов – препарат AstraZeneca, другие 20 – Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.
  • Байден заявил, что Штаты не будут чувствовать себя в безопасности, пока ситуация не стабилизируется во всем мире.
Автор: Мар'яна Бекало