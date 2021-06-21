США обнародовали план распределения вакцин от COVID-19: свои получит и Украина

Белый дом обнародовал план распределения 55 миллионов вакцин, которые США предоставят до конца июня странам мира. Свою долю доз получит, в частности, Украина.
Всего Штаты передадут на борьбу с коронавирусом в мире 80 миллионов доз вакцины. Соответствующую инициативу озвучил Джо Байден.
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Администрация объявляет о распространении 55 миллионов из 80 миллионов доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить до конца июня для борьбы с пандемией в мире,
– подчеркнули в Белом доме.
Как распределят 80 миллионов доз вакцины
- 75% – через программу COVAX;
- 25% – передадут странам для борьбы с распространением коронавируса.
Около 14 миллионов доз вакцин распределят между такими странами:
- Аргентина;
- Афганистан;
- Бангладеш;
- Босния и Герцеговина;
- Вьетнам;
- Молдова;
- Нигерия;
- Оман;
- Пакистан;
- Панама;
- Тунис;
- Украина;
- Филиппины.
Заявление Джо Байдена
- В мае 2021 года Джо Байден заявил, что США поделятся со странами мира 80 миллионами доз вакцины. Из них 60 миллионов – препарат AstraZeneca, другие 20 – Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.
- Байден заявил, что Штаты не будут чувствовать себя в безопасности, пока ситуация не стабилизируется во всем мире.