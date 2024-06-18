Обсуждение состоялось во время конференции "Аптеки мира – 2024", которая прошла в Киеве, информирует 24 Канал.

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Прайсагрегаторы – часть торговли, которая помогает пациенту найти лекарства, а аптекам – покупателя. Никто не рассматривает прайсагрегаторы как конкурентов аптек, отмечает Людмила Пагасей, гендиректор сетей аптек Интелекс и "Людмила фарм".

Мы не рассматриваем прайсагрегаторы как наших конкурентов или вообще как участников электронной торговли. Они – дополнение офлайн-торговли. Это наш способ распространения информации через интернет. Потребители потом придут к нам в аптеку, заберут заказ и расплатятся. Прежде всего нам интересно, чтобы потребитель мог сравнить цены и ассортимент. В этом сила прайсагрегаторов. Мы постоянно работаем с подбором лекарств и ценами на них. Это часть конкуренции,

– отмечает Людмила Пагасей.

По ее мнению, отсутствие прайсагрегаторов негативно повлияет на ситуацию на рынке.

"Не будет прайсагрегаторов, все потеряют: и аптеки, и тем более потребители. Даже не представляю, кто из потребителей будет лазить по сайтам аптек или физически обходить их, чтобы сравнить товары и цены. Прошли те времена. Сейчас потребителям надо все здесь и сразу", – добавляет гендиректор сетей аптек Интелекс и "Людмила фарм".

Для небольших и средних сетей именно работа с прайсагрегаторами дает возможность донести потребителю свое предложение. Об этом говорит Елена Уракова, директор сети "Аптеки Запорожья" (102 аптеки).

Мы относительно небольшая сеть. Нам не так просто дотянуться до потребителя. Новые времена – все привыкли получать информацию в смартфоне. Для нас это проблема. И здесь для нас прайсагрегаторы – спасательный круг. Через них мы общаемся с потребителями. Это хоть как-то выравнивает наши шансы с крупными игроками. Люди видят, что у нас есть интересные предложения. А еще мы часто продаем то, чего нет у крупных сетей. У них свои подходы к набору лекарств, у нас свои. Но на каждое лекарство есть свой покупатель. Главное, чтобы он знал, что такие лекарства есть и кто ими торгует. Нам нужно, чтобы кто-то этого потребителя привел "за руку" к нам в аптеку,

– отмечает Елена Уракова.

"Никто из аптек никогда не будет размещать информацию о лекарствах конкурентов, как это запланировано чиновниками. Это нелогично. Никто себе не враг. Нужны информационные посредники. Они не имеют собственного интереса в продаже лекарств. Поэтому им не боятся дать информацию аптеки и доверяют потребители", – подчеркивает она.

То есть для аптеки прайсагрегатор – новые возможности на рынке, способ найти клиента и держаться на плаву, выдерживая конкуренцию с крупными сетями-монополистами.

Ситуация, сложившаяся вокруг прайсагрегаторов