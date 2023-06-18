Также это поможет в исследовании генетических расстройств. В то же время, открытие вызывает серьезные этические и правовые вопросы.
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В частности, ученые говорят, что эти модели эмбрионов, напоминающие эмбрионы на ранних стадиях развития человека, могут дать важный толчок изучению влияния генетических расстройств и биологических причин повторных выкидышей.
Эмбрионы максимально похожи на человеческие.
Эмбрионы не имеют сердца или зачатков мозга, но содержат клетки, формирующие плаценту, желточный мешок и сам эмбрион.
"Мы можем создать человеческие эмбрионообразные модели путем перепрограммирования (эмбриональных стволовых) клеток", – отметила одна из авторов исследования, профессор Магдалена Жерницка-Гетц.
Последующие исследования неэтические и незаконные
В то же время, нет ближайшей перспективы клинического использования синтетических эмбрионов. Было бы незаконно имплантировать их в утробу пациентки, и пока не ясно, имеют ли эти структуры потенциал для продолжения созревания.
Наша модель человека является первой моделью человеческого эмбриона с тремя линиями, которая определяет амнион и зародышевые клетки, предшественники клетки яйцеклетки и спермы. Он прекрасен и создан полностью из эмбриональных стволовых клеток,
- сказала Жерницко-Гетц.
Это событие подчеркивает, насколько быстро наука опережает закон в области генетики, и ученые в Великобритании и других странах уже работают над составлением добровольных инструкций по синтетическим эмбрионам.