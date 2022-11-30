Американские разработчики получили РНК-вакцину, содержащую фрагменты генома всех распространенных вариантов вируса гриппа. Новый препарат продемонстрировал высокую эффективность в опытах мышей и хорьков, вызвав хороший иммунный ответ и защитив их от заражения множеством разновидностей обоих типов вируса гриппа.

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Почему нужна универсальная вакцина

Каждый год медикам приходится прогнозировать, какой из новых штаммов вызовет очередную пандемию и каждый раз заранее разрабатывать новую вакцину для защиты от него. Иногда эти прогнозы не сбываются, приводя к потерям огромных ресурсов и массовой заболеваемости.

Разрешить эту проблему может универсальная вакцина, способная защищать от многих разновидностей вируса гриппа. Созданием такого препарата занимается команда Скотта Хенсли из Пенсильванского университета. В отличие от большинства своих коллег, они используют новую технологию РНК-вакцин, которая приобрела популярность во время пандемии COVID-19 благодаря успешным разработкам компании Moderna и консорциума Pfizer и BioNTech.

Новая вакцина эффективно защищает от большинства штаммов гриппа

Эффективность препарата продемонстрировали в тестах на мышах: ученые показали, что у животных производятся антитела ко всем 20 серотипам и их уровень остается стабильным до четырех месяцев. Аналогичные результаты получили на хорьках – популярных модельных организмах в исследованиях гриппа.

В других экспериментах мышей разделили на две группы, одна из которых получала вакцину, а вторая – препарат-пустышку. Через месяц после прививки животных заражали вирусами гриппа. Мыши, получившие вакцину, справлялись с первым вариантом вируса в 100% случаев, со вторым – в 80%. Грызуны, получившие "пустышку", всегда погибали.