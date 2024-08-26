Министерство здравоохранения Украины финансирует закупку эндопротезов за средства государственного бюджета, чтобы пациенты могли получать их бесплатно.

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Электронная очередь эндопротезов

Однако, по мониторингу прошлого года, выявлено, что почти половина эндопротезирования выполнялась в медицинских учреждениях, куда не были распределены государственные закупки, в результате чего пациенты вынуждены были платить за них самостоятельно.

В ответ на выявленные проблемы, правительство решило оцифровать процесс получения эндопротезов, чтобы обеспечить его прозрачность и исключить возможность злоупотреблений.

Моя позиция четкая – пациенты должны получать весь спектр бесплатных медицинских услуг, которые им обеспечивает государство. Поэтому работаем над запуском электронной очереди для получения эндопротезов. Полноценный запуск ожидаем с января 2025 года. Сделаем для этого все возможное",

– заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас электронная система находится на стадии тестирования, а персонал проходит обучение для эффективного использования новой системы. В 2024 году государством было приобретено 37 809 эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, поставки которых запланировано на конец года.