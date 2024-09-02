ГМО-глисты смогли вылечить тяжелые неврологические заболевания

Паразиты обычно считаются опасными для здоровья человека и животных. Однако современные научные открытия могут изменить восприятие, предлагая новые методы лечения неврологических нарушений.

С момента осознания того, что микроорганизмы могут вызывать заболевания, человечество стремилось защитить себя от их воздействия. Несмотря на инстинктивное отторжение микробов, история медицины знает множество примеров использования микроорганизмов с лечебной целью.

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ГМО-паразиты

Традиционные лекарства, такие как аспирин или пенициллин легко усваиваются организмом, в отличие от биологических препаратов, таких как инсулин, которые могут разрушаться в желудке. К тому же проникновение лекарств в мозг ограничено гематоэнцефалическим барьером, который защищает мозг от вредных веществ.

Паразит Toxoplasma gondii способен преодолевать этот барьер и проникать в мозговые клетки. В нейронах паразит выделяет белки, влияющие на генную экспрессию хозяина. Исследователи создали генетически модифицированный штамм Toxoplasma, способен производить белок, слияние которого с MeCP2 может помочь в лечении синдрома Ретта, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Безопасность применения паразитов

Эксперименты показали, что модифицированный паразит может секретировать гибридный белок в нейронах, это открывает новые перспективы генной терапии. Однако путь от лабораторных исследований до клинического применения и сложный, и использование Toxoplasma в медицине не будет реализовано в ближайшем будущем.

Существует опасность хронических инфекций, вызванных паразитом, которые могут поражать важные органы. Однако, значительная часть населения мира является носителями Toxoplasma без серьезных последствий. Исследования показывают связь между инфекцией и неврологическими проблемами, но в некоторых случаях преимущества использования паразита могут перевешивать потенциальные риски. Генетическая модификация Toxoplasma может позволить производить необходимые белки, минимизируя вред мозга.