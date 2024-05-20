Она защищает от ультрафиолетовых лучей, сохраняет тепло в холодную погоду и придает уверенности – это лишь небольшой список преимуществ бороды. Однако неважно, длинная она, или короткая, жидкая или густая, – бороды всех форм и размеров требуют определенного ухода.

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Если вы хотите, чтобы ваша борода выглядела здоровой, вам нужно в первую очередь заботиться о коже под ней. Правильный уход поможет предотвратить прыщи, перхоть, зуд и другие проблемы, которые могут возникнуть в процессе роста волос на лице.

Шаг 1. Очищение

Мойте лицо и бороду каждый день – это поможет удалить загрязнения, кожное сало, бактерии и отмершие клетки кожи,. В противном случае они могут закупорить поры и вызвать раздражение кожи.

Не стоит использовать мыло или обычный шампунь для мытья бороды, ведь они могут привести к раздражению кожи. Средство для очистки лучше всего подбирать с учетом вашего типа кожи.

Шаг 2. Увлажнение

Этот шаг не стоит пропускать, даже если у вас жирная или склонная к акне кожа лица, – она тоже нуждается в увлажнении.

Если у вас периодически врастают волосы на лице, 1 – 2 раза в неделю перед нанесением увлажняющего средства можно пользоваться нежным скрабом, отшелушивающим средством.

Пока вы находитесь на стадии щетины, увлажнение кожи под ней должно обязательно сочетаться с защитой от солнца. Используйте увлажняющее средство с SPF выше 30, которое подходит вашему типу кожи. Когда борода полностью покроет кожу, можно переходить на средства для увлажнения без SPF.

Шаг 3. Стайлинг бороды

Чтобы предотвратить раздражение кожи, перед стрижкой бороды нанесите масло для бритья, крем или гель и подстригите ее электробритвой. Если у вас длинные волосы на лице, вы можете подстричь их ножницами.

Если для формирования формы бороды вы хотите брить шею или другие области лица, вот несколько рекомендаций, которые помогут вам сделать это без вреда для кожи:

меняйте лезвие через каждые 5 – 7 использований;

брейтесь в конце принятия душа или сразу после выхода из него;

брейтесь по направлению роста волос, а не против;

промывайте бритву после каждого движения;

держите бритву в чистом и сухом месте;

наносите увлажняющий крем, кондиционер или масло для бороды сразу после бритья.

Наконец, последний совет для обладателей бороды: старайтесь как можно меньше трогать и гладить ее. Касаясь бороды, вы переносите микробы и загрязнения с рук на лицо. Это чревато проблемами с кожей под бородой.