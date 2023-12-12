Врач Эрик Берг рассказал, как значительно снизить кровяное давление в считанные минуты, не применяя для этого ни препаратов, ни каких-либо других средств. Для этого он советует – практиковать ритмическое дыхание.

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Контроль потребления соли

Берг отмечает, что он скептически относится к рекомендациям медиков сократить потребление соли, чтобы контролировать гипертонию. Вместо этого он рекомендует очень простую практику, которую можно применять где угодно и когда-либо – ритмическое дыхание.

Что такое ритмическое дыхание

Берг рекомендует использовать технику ритмического дыхания. Он объяснил, что частота шести вдохов в минуту синхронизируется с барорецепторами в артериях, связанных с нервной системой, из-за чего давление снижается.

Этот метод значительно снизит ваше давление, особенно у людей с сердечной недостаточностью. Он обладает способностью увеличивать насыщение крови кислородом и повышать толерантность к физическим нагрузкам,

– говорит врач.

Кроме этого, это один из лучших способов успокоить симпатическую нервную систему, когда срабатывает принцип "бей или беги".

Шесть вдохов в минуту: как выполнять

Надо просто замедлить дыхание до шести вдохов в минуту.

Врач советует дышать грудью и замедляться, чтобы сделать это правильно. Иными словами, не следует напрягаться или делать это с большим трудом, чтобы не активировать симпатическую нервную систему.

Медленно дышите через нос в грудь: медленный пятисекундный вдох, а затем пятисекундный выдох,

– объяснил медик.

По его словам, эта практика даст нам шесть полных циклов дыхания в минуту, которые синхронизируются с барорецептором. А это в свою очередь успокоит вегетативную нервную систему, снизит давление, частоту пульса.