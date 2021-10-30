За прошлый век продолжительность жизни человека уже значительно увеличилась – от 35 лет до 70 лет в среднем.

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Улучшение уровня жизни, вакцинация, здоровое питание и развитие медицины творят чудеса – человек живет вдвое дольше, чем его предки века назад. Однако люди до сих пор мечтают о вечной жизни и здоровом мозге и теле в 90 лет.

Каков максимум человеческого тела

Идеи о необычайном долголетии и эликсире жизни на самом деле очень устаревшие – медицина определила, что за старение и его замедление отвечают наши клетки. И как бы ученые ни пытались улучшить состояние стареющих клеток, они все равно будут разрушаться со временем.

Наши гены созданы для того, чтобы тело рождалось, размножалось и умирало, и это нормально. Смертность регулирует популяцию и предотвращает перенаселение – чтобы естественная цепочка нормально функционировала.

Близко ли человечество к перенаселению Концепция перенаселения обосновывает, почему происходит стремительный рост человеческой популяции на планете. Перенаселение, по словам сторонников этой теории, происходит благодаря научному развитию и технологическому. Из-за прогресса в медицине повысилась доля пожилых людей, которые в прошлых веках едва могли дожить до 40 лет, а рождаемость стремительно выросла после мировых войн (это явление назвали "бэби-бум"). Перенаселение, по словам исследователей, может привести к истощению ресурсов Земли. При этом ученые считают, что рост популяции остановится до конца XXI века – это обусловлено популяризацией сексуального образования и более взвешенной подготовке родителей к рождению ребенка.

Перенаселение планеты повлечет истощение ресурсов / shutterstock

По словам Джулса Говарда, зоолога, натуралиста и автора книг, даже если наука сможет искоренить все человеческие болезни, через 100 лет тело и мозг все равно будут проявлять слабость.

Мы бы все равно столкнулись с бытовыми стрессами как: "Я снова забыл, куда положил ключи" или болями в спине,

– отметил Говард.

Новое исследование показало, что человеческое тело не может выдержать более 150 лет жизни – ученые объясняют это естественным повреждением ДНК, которое является основой старения. В исследовании приняло участие полмиллиона человек со всего мира.

Могут ли животные помочь нам преодолеть старость

По мнению многих ученых, многие животные могут поделиться с человечеством секретом своего долголетия:

Морские омары произвели специальный фермент, который защищает цепи ДНК от повреждений.

Круглые черви прибегают к "замедленному старению", когда им не хватает еды – так животные переживают трудные времена.

Бесшерстные крысы способны ограничивать повреждение ДНК, задерживая проблемные атомы кислорода-свободные радикалы, которые разрушают клетки. Эти животные живут около 30 лет в то время, когда их пушистые родственники живут в 10 раз меньше.

Омары смогли ограничить разрушение ДНК / Фото Unsplash

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Сколько времени достаточно человеку

Говард утверждает, что вопрос возраста никогда не искоренится.

Моя интуиция подсказывает мне, что тот же вопрос не исчезнет, если мы добьемся успеха в продолжении нашей жизни. Будущие поколения, которые, возможно, будут жить до 200 лет, все равно будут задавать себе вопросы – как прожить еще дольше,

– рассказал ученый.

Поэтому натуралист уверен, что лечение старости является обманчивой перспективой – рано или поздно организм должен погибнуть, чтобы дать место молодому поколению.

Жизнь коротка, но когда-то она была намного короче, поэтому старайтесь вылечить свой страх смерти, а не саму смерть,

– подытожил Говард.

Не стоит зацикливаться на старости – наслаждайтесь жизнью при любых условиях / Фото Unsplash