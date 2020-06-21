В связи с пандемией коронавируса человечество пытается найти любые способы для борьбы с распространением инфекции. Следовательно, пока мир ждет лекарство и вакцину против COVID-19, некоторые люди воплощают в жизнь свои экстравагантные идеи.

Журналисты 24 канала создали подборку экстравагантных и иногда даже причудливых изобретений, которые создавались на фоне пандемии COVID-19.

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Защитная маска с лицом для разблокировки телефона

С момента появления коронавирус возросла потребность в защитных масках, но некоторые люди столкнулись с проблемой – невозможно разблокировать телефон удобным методом. Поскольку многие люди привыкли разблокировать телефон с помощью идентификации лица, дизайнер Даниэле Баскин из Сан-Франциско создал респиратор N-95, который может решить этот вопрос.



Защитная маска для удобного использования FACE ID / Фото: Твиттер

Шляпы с поплавками для бассейна

На северо-востоке Германии, а именно в городе Шверини, владельцы одной кофейни начали выдавать своим клиентам необычные головные уборы.

Это обычные шляпы, к которым прикреплены поплавки для бассейна, которые изготовлены из вспененного полиэтилена. Длина поплавков позволяет сохранять социальную дистанцию минимум в 1,5 метра, а легкость материала не приносит гостям заведения никаких неудобств.

Пока посетителям заведения нравится такая инициатива, ведь это не только проявление заботы от заведения, но и отличный повод улыбнуться в напряженные времена.



Шапки для социальной дистанции / Фото: Cafe & Konditorei Rothe

Необычное одеяло для пикника

Дизайнер из Лондона Пол Кокседж создал одеяло, которая позволяет людям безопасно и уверенно "социализироваться" на открытом пространстве.

Это одеяло не позволяет людям располагаться ближе, чем дозволяют современные правила социальной дистанции, ведь имеет всего четыре четких места, на которых можно разместиться.



Одеяло для социальной дистанции / Фото: Dezeen

Ботинки для социальной дистанции

В Румынии сапожник Григор Луп в городе Клуж смастерил кожаные ботинки, которые помогают придерживаться социальной дистанции. По европейским меркам эти ботинки 75 размера, и если люди в такой обуви станут друг напротив друга, то между ними будет сохранена социальная дистанция в полтора метра.

Впрочем, чтобы приобрести такие необычные ботинки, за них необходимо отдать 500 румынских леев (3 100 гривен).



Ботинки для социальной дистанции / Фото: Фейсбук Григора Лупа

Двухметровая корона

Немецкий филиал популярной франшизы Burger King после ослабления карантина и открытия ресторанов создал необычный головной убор.

Это картонная корона диаметром в два метра, которая помогает посетителям заведения придерживаться социальной дистанции. Она является бесплатной – ее выдают в некоторых заведениях вместе с заказом.



Большая корона для защиты от коронавируса / Фото: Burger King

Надувные щитки для лица

Итальянская студия MARGstudio презентовала надувной щиток для лица. По словам разработчиков, он позволяет людям безопасно общаться с окружающими и не мешает потреблять пищу и напитки в общественных заведениях питания.

Надувной щиток можно заказать в любом цвете, но стоит заметить, что во время разработки дизайнеры не учитывали медицинские рекомендации.

Цена одного такого щитка не более одного доллара, то есть меньше 30 гривен.



Надувной щиток для лица / Фото: @margstudioarchitecture

Лазерный круг

Голландец Харм ван Бек создал необычную вещь для социальной дистанции, которую так и назвал – The Social Distance Thing.

Этот прибор крепится к спине человека и проектирует на земле вокруг него круг диаметром в 3 метра. Таким образом прибор словно запрещает другим людям приближаться ближе, чем на 1,5 метра.

Производитель поделился подробной инструкцией, как создать такое изобретение из подручных средств, чтобы каждый желающий смог сделать такое и себе.

Как выглядит защитный лазерный круг: смотрите видео

Передвижные защитные столики для ресторанов

Один ресторан в штате Мериленд (США) продемонстрировал интересное изобретение для снижения риска распространения коронавируса.

Они придумали передвижной стол, который не только послужит посетителям заведения по назначению, но и поможет им держаться друг от друга на расстоянии.

This restaurant in Maryland intends to use bumper tables to keep customers six feet apart once it begins to take seated diners. pic.twitter.com/ReCLbzcowF — CBS News (@CBSNews) May 18, 2020

Нательный щит

Китайский архитектор создал новый способ борьбы с коронавирусом. Он вдохновился структурой крыльев летучих мышей и разработал щит, который обеспечивает необходимое пространство между людьми и в принципе защищает от всех факторов окружающей среды.

Объем такого защитного снаряжения снижает риск распространения дыхательных капель, так как покрывает большую часть тела.

Несмотря на свой размер, изобретение достаточно легкое, потому что состоит из углеродного волокна и ПВХ. Впрочем, пока неизвестно, когда оно появится на рынке.



Защитный щит от коронавируса / Фото: Dezeen.com