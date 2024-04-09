При этом отмечают, что статистика не отражает реального количества случаев рака простаты, ведь многие мужчины не проходят обследование, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

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Статистика рака простаты значительно возрастет

В группе высокого риска – мужчины, которым более 50 лет, а также те, кто имеет генетическую предрасположенность. Этой группе врачи настоятельно советуют регулярно проходить обследование, ведь болезнь на ранних стадиях обычно протекает бессимптомно.

Заметьте! Рак простаты является одним из самых распространенных видов рака у мужчин и составляет 15% от всех случаев выявления онкологии.

Поскольку все больше мужчин в мире доживают до среднего и пожилого возраста, будет расти количество случаев рака простаты,

– объясняют исследователи.

Ник Джеймс – ведущий автор комиссии и профессор Института исследования рака в Лондоне заметил, что "пик заболеваемости неизбежен". Поэтому, уже сейчас нужно принимать меры.

Речь о доступности к ранней диагностике и образовательные программы, которые помогут спасти жизнь и предотвратить ухудшение здоровья от рака простаты в ближайшие годы.

"Особенно это актуально для стран с низким и средним уровнем дохода, где будут фиксировать наибольшее количество случаев заболевания", – предположил исследователь.

Какие обследования следует пройти мужчинам

Мужчин старшего и пожилого возраста призвали пройти обследование на рак простаты, которое включает: анализ крови (ПСА) и осмотр у врача-уролога. По крайней мере этого будет достаточно для того, чтобы не пропустить развитие опасного вида рака.