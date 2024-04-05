Что уже известно о ПБДЭ

ПБДЭ входят в число броморганических соединений и обладают огнезащитным действием. Их применение очень распространено, и это позволяет увеличить огнестойкость таких продуктов, как строительные материалы, пластик, мебель, электронику и даже автомобили.

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В организме человека эти вещества могут попасть через загрязненную домашнюю пыль, воздух, потребительские товары, а также вместе с пищей. ПБДЭ обладают высокой устойчивостью и способны аккумулироваться в тканях животных, переходя по пищевым цепям. Например, их находили в сельди и треске из Балтийского моря, при этом наибольшая концентрация этих веществ обнаруживается в печени рыб.

Токсичность ПБДЭ уже известна науке: они могут негативно влиять на функционирование эндокринной и репродуктивной систем, разрушать тиреоидные гормоны и действовать подобно эстрогену.

Предыдущие исследования указывали на связь ПБДЭ с нарушениями метаболизма, ожирением, болезнями щитовидной железы и некоторыми внутренними злокачественными опухолями. ПБДЭ могут перемещаться через плаценту к плоду и через грудное молоко к ребенку, что повышает вероятность развития у детей нарушений нервной системы.

ПБДЭ вызывает рак

В рамках нового исследования, ученые из Китая и США изучили влияние ПБДЭ на общую и специфическую смертность. Используя данные американской программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), ученые проанализировали информацию о 1100 людях, которые в период 2003 – 2004 годов сдавали кровь на наличие ПБДЭ. Затем результаты сопоставили со статистикой смертей, произошедших до 2019 года.

Согласно полученным данным, у людей с высоким уровнем ПБДЕ в крови риск умереть от рака был в четыре раза выше, чем у лиц с минимальным содержанием ПБДЭ. Это было выявлено с учетом возраста, пола, индекса массы тела, этнической принадлежности, образа жизни и социально-экономических факторов. При этом ученые не обнаружили существенной связи между ПБДЭ и общей смертностью или смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.