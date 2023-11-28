Сегодня уголь остается ведущим источником для производства электроэнергии на нашей планете, опережая по объемам природные другие энергоносители.

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Уголь – основной источник электроэнергии

На мировом уровне предполагается, что потребление угля будет расти. В частности, в 2021 году уголь продемонстрировал наибольший прирост в энергетической отрасли, опередив развитие возобновляемых источников энергии.

Однако уже в 1990-х годах исследователи из Гарварда установили связь между крошечными частицами PM2.5 в воздухе и высоким риском преждевременной смерти. В дальнейших исследованиях было обнаружено, что такие частицы увеличивают вероятность развития респираторных и кардиологических заболеваний, рака и деменции.

Они могут проникнуть в кровоток, облегчая формирование тромбов и тем самым значительно увеличивая риск инфарктов и инсультов, которые могут привести к смерти. Около 8 миллионов человек в год умирают из-за микрочастиц, возникающих при сгорании ископаемого топлива.

Новое исследование влияния ТЭЦ

Исследователи из Университета Джорджа Мейсона и Университета штата Техас во главе с Лукасом Хеннеманом выяснили, что частицы PM2.5 от угольных электростанций вдвое более опасны для здоровья, чем частицы из других источников. PM2.5 – микроскопические частицы, включающие пыль, золу, сажу, сульфаты и нитраты, размером от 0,001 до 2,5 микрометра, которые присутствуют в воздухе и способны проникать в легкие и кровообращение, вызывая различные заболевания.

Исследователи проанализировали данные о выбросах из 480 угольных станций за период с 1999 по 2020 годы. Создав модель распространения диоксида серы (превращающегося в PM2.5), они оценили территории, загрязненные каждой станцией. Сравнив результаты по медицинским данным населения США, ученые обнаружили около 460 тысяч смертельных случаев, причиной которых стали PM2.5 от сжигания угля.

ТЭЦ значительно вреднее, чем считалось

Большинство из них произошло в период с 1999 по 2007 год, когда уровни загрязняющих веществ от угольных электростанций были самыми высокими. Увеличение среднегодового количества твердых частиц, полученных от угольных станций, на микрограмм/кубический метр коррелировало с повышением вероятности преждевременной смерти на 1,12%, что в 2,1 раза превышает риск влияния PM 2.5, выделенных из других станций.

Хотя данные новой работы получены из США, из них можно заключить: влияние угля значительно больше, чем считалось ранее. Очевидно, он измеряется не в сотнях тысяч, а в миллионах жизней каждый год. Это особенно опасно с учетом того, что количество сжигаемого угля в ближайшей перспективе будет только расти.