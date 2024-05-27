Стереотипы о самооценке и сексе

Исследователи провели опрос в 2021 году, по результатам которого было обнаружено, что общественное мнение связывает случайные сексуальные отношения у женщин с низкой самооценкой. Во время работы над исследованием, ученые опросили около 1500 человек, которых просили описать вымышленного персонажа на основе краткого описания его образа жизни, включая оценку его самооценки по шкале от 1 до 8.

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При этом уровень самооценки мужчин не связывался с непостоянными сексуальными отношениями, тогда как женщины, склонные к случайному сексу, оценивались как такие, имеющие низкую уверенность в себе. Следует отметить, что этот стереотип поддерживался как мужчинами, и женщинами, независимо от своих политических и религиозных убеждений. Однако исследование не выявило прямой связи между самооценкой и сексуальным поведением.

Случайный секс не влияет на уровень самооценки

Другое исследование, проведено специалистами из Университета штата Иллинойс и Колледжа Рассела Сейджа, опровергло этот стереотип. Исследователи анализировали данные, собранные за 29 лет – с 1990 по 2019 год. В опросах участвовали 8112 студентов, в среднем им было около 20 лет.

Анкеты включали вопросы о самооценке, отношениях и сексуальной активности участников. Исследователи не обнаружили значительной корреляции между случайными сексуальными связями и самооценкой как у мужчин, так и у женщин. Они пришли к выводу, что занятие случайным сексом не влияет на уровень самооценки.

Однако исследователи заметили небольшие разницу между мужчинами и женщинами. Они обнаружили, что мужчины, которые занимаются случайным сексом, немного увереннее в себе, чем женщины, которые имеют подобное поведение.

Авторы исследования предполагают, что влияние на самооценку имеет не так поведение человека, как общественное давление, которое оценивает женщин, которые занимаются случайным сексом, как неуверенных в себе, тогда как мужчины в аналогичной ситуации оцениваются положительно. Кроме того, ученые предполагают, что влияние случайного секса на самооценку может зависеть от мотивов, склоняющих человека к такому поведению.

Интересны и другие выводы научной работы: частые фантазии о сексе с любовниками и любовницами привели к тому, что люди оценивали себя хуже как постоянные партнеры по сравнению с теми, у кого таких фантазий не было. Это оказалось характерно для обоих полов.