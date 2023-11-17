Нужно ли использовать сложные капли, если насморк не проходит

Стандартный набор компонентов в сложных назальных каплях обычно содержит називин, дексаметазон и диоксидин. Эти ингредиенты растворяются в воде или физрастворе и применяются, когда уже ничего не помогает. Но лучше избегать такого метода исцеления.

Сложные капли против насморка

Назначение этих веществ отдельно можно понять, но почему врачи выписывают такой микс трудно объяснить. Создается впечатление, что это происходит, когда они уже не знают, что делать.

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Називин (оксиметазолин) – классический сосудосуживающий препарат, помогающий облегчить дыхание, но применять его можно не дольше 3-5 дней. Дексаметазон – стероидный препарат, уменьшающий воспаление. Вот только продают его как капли и глаза, и все показания касаются заболеваний глаз.

Диоксидин – антибиотик, действующий на бактерии, устойчивые к другим антибиотикам. Тоже вроде бы логично, вот только применение антибиотиков местно, то есть в виде капель в нос, никаких международных рекомендаций не встречается. Либо пьем антибиотики внутрь, либо не мучаем нос.

В чем опасность сложных капель

Невозможно просто войти в аптеку и попросить сложные назальные капли. Эти препараты обычно назначаются лором, учитывая индивидуальные особенности заболевания, возраст пациента, его состояние и опыт лечения. Каждый рецепт уникален, отличаясь компонентами, дозировкой и степенью разведения. Пациент самостоятельно занимается приготовлением таких "лекарств", а курс лечения обычно рассчитан на 7 – 10 дней.

Однако риск нанести вред себе выше, чем получить облегчение, не только потому, что капли готовятся в не лабораторных условиях, но и потому, что каждый из компонентов не предназначен для лечения носовых заболеваний.

Називин, например, нужно использовать не более пяти дней, дексаметазон применяется для лечения глаз, а не носа, а диоксидин либо вводят внутривенно, либо используют для обработки гнойных ран. Диоксидин достаточно мощный препарат, его применение детям строго запрещено. Как работает композиция этих препаратов, ученые не проверяли. Только пациенты на собственном опыте.

Поэтому даже если вам кажется, что сопли у вас или вашего ребенка никогда не пройдут, не экспериментируйте со сложными каплями. Выскажите ваши опасения врачу и уточните, возможна ли другая тактика лечения. Если нет, следует обратиться к другому врачу.