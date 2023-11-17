Чи потрібно використовувати складні краплі, якщо нежить не минає

Стандартний набір компонентів у складних назальних краплях зазвичай містить називін, дексаметазон і діоксидин. Ці інгредієнти розчиняються у воді або фізіологічному розчині та застосовуються, коли вже нічого не допомагає. Але краще уникати такого способу лікування.

Складні краплі проти нежитю

Призначення цих речовин окремо ще можна зрозуміти, але чому лікарі виписують такий мікс важко пояснити. Складається враження, що це відбувається, коли вони вже не знають, що робити.

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Називін (оксиметазолін) – класичний судинозвужувальний препарат, він допомагає полегшити дихання, але застосовувати його можна не довше 3 – 5 днів. Дексаметазон – стероїдний препарат, що зменшує запалення. Ось тільки продають його як краплі і очі і всі показання стосуються захворювань очей.

Діоксидин – антибіотик, який діє на бактерії, стійкі до інших антибіотиків. Теж начебто логічно, ось тільки застосування антибіотиків місцево, тобто у вигляді крапель у ніс, у жодних міжнародних рекомендаціях не зустрічається. Або п'ємо антибіотики всередину, або не мучимо носа.

У чому небезпека складних крапель

Неможливо просто зайти до аптеки та попросити складні назальні краплі. Ці препарати зазвичай призначаються лором, враховуючи індивідуальні особливості захворювання, вік пацієнта, його загальний стан та досвід лікування. Кожен рецепт унікальний, відрізняючись компонентами, дозуванням та ступенем розведення. Пацієнт самостійно займається приготуванням таких "ліків", а курс лікування зазвичай розрахований на 7 – 10 днів.

Однак ризик завдати шкоди собі вище, ніж отримати полегшення, не тільки тому, що краплі готуються в не лабораторних умовах, а й тому, що кожен із компонентів не призначений для лікування носових захворювань.

Називін, наприклад, потрібно використовувати не більше п'яти днів, дексаметазон застосовується для лікування очей, а не носа, а діоксидин або внутрішньовенно вводять, або використовують для обробки гнійних ран. Діоксидин – досить потужний препарат, його застосування дітям суворо заборонено. Як працює комбінація цих препаратів, вчені не перевіряли. Лише пацієнти на власному досвіді.

Тому навіть якщо вам здається, що соплі у вас чи вашої дитини ніколи не минуть, не експериментуйте зі складними краплями. Висловіть ваші побоювання лікарю та уточніть, чи можлива інша тактика лікування. Якщо ні, варто звернутися до іншого лікаря.