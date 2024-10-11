Миф о 10 тысячах шагов

В середине 1960, японская компания Yamasa Clock в рамках рекламной кампании представила шагомер Manpo-kei, что в переводе означает "10 тысяч шагов", пишет Heart Research Institute. Этот маркетинговый ход привел к тому, что миллионы людей начали считать, что именно 10 тысяч шагов способствуют оптимальному здоровью.

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Со временем этот стандарт был принят производителями различных устройств измерения активности, и сегодня он встроен во многие приложения и в умные часы.

Несмотря на широкое распространение этой нормы, было проведено достаточно исследований, подтверждающих пользу умеренной ходьбы. Однако все больше данных свидетельствуют о том, что для поддержания здоровья достаточно и меньшего количества шагов.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Исследования активности людей

Например, исследование Гарвардской школы медицины показало, что для снижения риска смертности среди старших женщин достаточно всего 4,4 тысячи шагов в день, при этом наибольшая польза наблюдалась у тех, кто проходил 7,5 тысяч шагов.

Ученые из Университета Массачусетса проанализировали данные долгосрочного исследования CARDIA, которое включало 2,1 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет. Измерения активности проводились с помощью акселерометров в 2005 – 2006 годах. Разделив участников на три группы по уровню активности (менее 7 тысяч, до 10 тысяч и более 10 тысяч шагов в день), исследователи обнаружили, что 7 тысяч шагов в день снижают риск смертности на 50 – 70%.

Примечательно, что исследователи не нашли связи между интенсивностью ходьбы и уменьшением риска смертности, то есть неторопливые прогулки имеют такой же эффект, что и энергичный.

Эти данные показали, что даже неспешные прогулки обеспечивают те же преимущества, что и более интенсивная ходьба.