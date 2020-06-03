Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса, так как число новых случаев инфицирования в Украине стабильное.
Об этом во время брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет Укринформ.
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В некоторых странах мы видим стабилизацию или снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью, в частности на территории Украины и Российской Федерации,
– сказал он.
Клюге также сообщил, что на сегодня в европейском регионе зарегистрировали свыше 2,2 миллиона случаев коронавируса, из которых более 181 тысячи закончились летальным исходом.
Но несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 уменьшилось почти на половину по сравнению с прошлым месяцем, риски остаются очень высокими.
По состоянию на 3 июня в Украине официально сообщили о 24 823 случаях COVID-19, в том числе 483 обнаружили за минувшие сутки. Выздоровели сейчас 10 440 украинцев, а умерли – 735.