Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса, так как число новых случаев инфицирования в Украине стабильное.

Об этом во время брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет Укринформ.

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В некоторых странах мы видим стабилизацию или снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью, в частности на территории Украины и Российской Федерации,

– сказал он.

Клюге также сообщил, что на сегодня в европейском регионе зарегистрировали свыше 2,2 миллиона случаев коронавируса, из которых более 181 тысячи закончились летальным исходом.

Но несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 уменьшилось почти на половину по сравнению с прошлым месяцем, риски остаются очень высокими.

По состоянию на 3 июня в Украине официально сообщили о 24 823 случаях COVID-19, в том числе 483 обнаружили за минувшие сутки. Выздоровели сейчас 10 440 украинцев, а умерли – 735.