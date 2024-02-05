Влияние синдрома поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) вызывает нарушение функционирования яичников у женщин, что приводит к проблеме с овуляцией (вплоть до бесплодия) и повышенное выделение гормонов.

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Однако как оказалось это заболевание влияет сильнее, поражая другие органы и системы, включая метаболические нарушения, такие как инсулинорезистентность и ожирение, а также дислипидемию, гипертонию и воспаление.

Синдром, помимо прочего, был связан с психическими расстройствами, в частности депрессией и тревогой. При этом вопрос о наличии риска опасного влияния на когнитивное здоровье у женщин с СПКЯ был изучен минимально.

Новое исследование синдрома поликистозных яичников

По этой причине группа ученых, которую возглавляла Хизер Хаддлстон из Калифорнийского университета, провела исследование относительно различных аспектов здоровья мозга, включая когнитивные способности, и проанализировала МРТ мозга у женщин с СПКЯ и без него.

В ходе исследования 907 женщин прошли когнитивное тестирование, из них 65 (7,1%) имели СПКЯ. Обе группы были похожи по возрасту, образованию, достатку, употреблению алкоголя и табака.

Синдром поликистозных яичников влияет на работу мозга

После анализа результатов тестов на когнитивные способности и когнитивную гибкость стало ясно, что у женщин с СПКЯ результаты были ниже, чем у здоровых женщин, разница составляла от 0,323 до 0,48 балла (p = 0,002). Интересно, что уровень свободного тестостерона в крови коррелировал с результатами тестов у больных и здоровых женщин.

Далее ученые анализировали МРТ-данные 291 женщины, из которых 25 (8,5%) имели СПКЯ. Они установили, что у женщин с СПКЯ была снижена общая фракционная анизотропия белого вещества, которая влияет на взаимосвязь между различными областями мозга и степенью интеграции белого вещества. Это снижение наблюдалось во всех областях мозга, хотя наиболее заметная разница была в мозолистом теле – важной области для исполнительных функций.

Эти находки первые показывают связь между СПКЯ, уменьшением когнитивных функций и изменениями белого вещества головного мозга.