Что такое синдром отложенной жизни

Это вид мышления, при котором человек считает, что сейчас он еще не живет настоящей жизнью, а готовится к нему. Люди годами могут жить с ощущением, что настоящая жизнь еще не началась, что это какой-то черновик, пробный сценарий, все еще впереди. И удовольствия от жизни сейчас они не получают. Вернее, хотят, даже могут, но не позволяют себе этого.

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При синдроме отложенной жизни люди перестают жить "здесь и сейчас" и радоваться происходящему жизнь будто ставится на паузу. События в будущем превращаются в сверхценные идеи — и их обязательно нужно добиться, чтобы быть счастливыми, иначе просто нельзя.

У синдрома отложенной жизни есть несколько признаков:

Дисбаланс внешних процессов и внутреннего состояния. Например, "Я хочу достигать определенных результатов, но почему-то топчусь на месте". Или наоборот: "Я постоянно бегу куда-нибудь, хотя в душе мечтаю остановиться и наслаждаться моментом, но не позволяю себе этого".

Жизнь в режиме "вот-вот, еще немного – и то, чего я так хочу, свершится", постоянное ожидание нужного момента.

Невозможность радоваться тому, что есть уже сейчас, постоянное сравнение с тем, что было, будет и как у других.

Восприятие настоящего как жизни "до", чего-то несущественного, второстепенного. Причем нынешние достижения часто обесцениваются.

Отсутствие четких целей и представлений о том, что делать, когда придет решающий момент и как его приблизить.

Жалобы на сегодняшний день без попыток что-то изменить.

Почему развивается этот синдром

Одна из причин появления синдрома отложенной жизни – семейный сценарий. Из поколения в поколение передаются определенные установки: во времена дефицита надо было экономить, вкусное ели только по праздникам ("Не трогай, это на Рождество"), хорошие вещи доставали только в важные даты ("Сервиз только для гостей, а ты и из домашнего" горня попьешь"). И даже когда плохое время прошло, привычка откладывать все на потом осталась.

Другая причина возникновения синдрома отложенной жизни – разрыв со своим эмоциональным состоянием. Если человек неправильно выражает и трактует свои чувства, ему гораздо сложнее быть "здесь и сейчас", принимать реальность и видеть себя в ней.

Влияют на риск развития синдрома отложенной жизни и социокультурные факторы:

некоторые религиозные и идеологические учения, проповедующие смирение и терпение;

война;

крепостное право и рабство (память предков, многовековая привычка терпеть и ждать).

Еще одна причина: человека не научили вставать перед трудностями, позволяли отложить что-то на потом или вовсе решали все за него. То есть распорядок, занятия, цели и задачи, когда работать и отдыхать определяли другие люди или внешние обстоятельства, а не сам человек. В результате он сейчас либо начинает какое-то дело, но бросает его за первые трудности, либо даже не берется за него, ведь такого опыта никогда не было.

Сходное поведение развивается, если в детстве главным считалось только достижение цели, а процесс был не важен. Усилия не хвалили, процесс не ценили, за ошибки ругали. Человек понимал, что нужно либо делать идеально, либо совсем не пытаться во избежание наказания.

Причем нередко желание доказать родителям свою ценность сводится в абсолют и человек все больше пробует, больше на себя сваливает. А когда что-то не выходит, чувствует вину и боль.

Чем опасен синдром отложенной жизни

Мы постоянно сталкиваемся с проблемами. Но при синдроме отложенной жизни человек их практически не решает. Нерешенные вопросы накапливаются, и в конце концов даже из-за небольшого триггера может произойти невротический срыв.

У синдрома отложенной жизни есть "плюсы", из-за которых с ним трудно расстаться:

Иллюзорное ощущение всемогущества, ведь жизнь проходит где-то далеко, в мечтах, и там его можно контролировать, но это самообман.

Ощущение сохранности. Вроде бы не нужно рисковать, брать ответственность, проявлять сложные чувства.

Много внимания и коллективной поддержки: у человека что-то не получается, его жалеют.

Но когда человек привыкает жить мечтами о будущем, он теряет способность быть счастливым, даже если его желания исполнятся. Ведь нынешняя, не идеальная, жизнь есть, она идет и даже проходит.

Есть и другая сложность – синдром отложенной жизни мешает отдохнуть и расслабиться. Отдых приходится "заслуживать". Но дела никогда не заканчиваются, и через некоторое время человек чувствует себя истощенным, с подорванным здоровьем.

Как начать жить здесь и сейчас

В здоровом варианте во время проблем человек действует по следующему алгоритму: "хочу – могу – делаю". А люди с синдромом отложенной жизни люди часто действуют: "хочу – могу – но не позволяю себе". Но это исправимо

Старайтесь увидеть и понять, что вас держит в этом цикле вечных отложений.

Обратите внимание на то, что с вами происходит, отделите свои фантазии о жизни от реальности. Возможно, ваша жизнь сейчас не так плоха, как кажется, просто она отличается от того идеализированного представления, которого вам хочется.

Признайте, что вы не находитесь на пути решения проблем, а избегаете встречи с ними, игнорируете их, откладываете решения на потом.

Составьте список желаний и спросите себя: что можно реализовать уже сейчас, что мешает?

Задайте себе цель. Начните с одного, не очень сложного. Определитесь с возможностями, напишите подробный план реализации.

Начните двигаться к цели. Ведь дорога начинается с первого шага.

И помните, вы заслуживаете счастья независимо от вашего облика, материального положения, уровня образования и дохода, предыдущего опыта и других факторов.