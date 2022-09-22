Аллергия – это неправильная реакция иммунной системы, она слишком активно реагирует на вещества, не представляющие угрозу. Иммунитет реагирует на fkthuty примерно так же, как на бактерию или вирус: выработкой антител, выбросом гистамина, лейкотриенов и других соединений, вызывающих воспаление.

Читайте также: Нашли простой способ снизить риск пищевой аллергии

Главное отличие этой реакции от реакции на инфекцию в том, что уничтожив возбудитель, организм останавливает воспалительный процесс. А вот с аллергеном он готов бороться снова и снова.

Аллергия имеет четкие критерии, которые помогут понять, что ваш иммунитет реагирует неадекватно. Этот чек-лист также упростит общение с врачом, потому что вы будете готовы ответить на важные вопросы об аллергии.

Критерии аллергии

Аллергия – это систематическая реакция. Поэтому всякий раз, когда вы контактируете с аллергеном, будут появляться одинаковые симптомы. Например, если после каждой съеденной клубники появляется сыпь и зуд, это может быть аллергия. Но если один раз появился зуд, а в другой раз насморк, то, скорее всего, ягода ни в чем не виновата.

Реакция на аллерген появляется всегда – независимо от того, съели ли вы одну ежевику или ведро. При этом ее интенсивность и длительность зависят как от аллергена, так и от особенностей организма, поскольку реакция на одинаковый аллерген будет разной у каждого человека.

Обычно аллергические реакции развиваются в течение нескольких минут (иногда они могут развиваться постепенно до 48 часов). То есть если вы съели апельсин, а через четыре дня появилась крапивница, скорее всего, апельсин не виноват.

Проявления аллергии могут быть разными, но наиболее часто такие:

покраснение кожи,

зуд,

сухость,

сыпь на коже,

проблемы с дыханием,

кашель,

чихание,

насморк,

отек языка,

покраснение глаз,

боль в животе,

диарея.

Если у вас нет одного из этих критериев, то, скорее всего, у вас непереносимость. Их иногда путают, но это разные вещи

В чем разница между аллергией и непереносимостью

Как мы писали выше, аллергия – это реакция нашего иммунитета, а непереносимость – реакция пищеварительной системы на некоторые продукты из-за отсутствия определенных ферментов. К примеру, непереносимость лактозы, она возникает потому, что в организме не хватает лактазы (фермент, расщепляющий молочные продукты). Поэтому у человека могут возникать неприятные симптомы: болит и сдувается живот, может произойти диарея, повышается газообразование.

Что делать, если подозреваете у себя аллергию

Если вы дальше думаете, что у вас аллергия пришло время к врачу. Сначала можно обратиться к семейному, который даст необходимые рекомендации, объяснит, что делать при слишком сильных реакциях, и при необходимости направит аллерголога. Который проведет уже необходимые тесты, чтобы точно подтвердить диагноз.

Чаще всего для этого используют кожные тесты. Для каждой пробы на коже пациента производится мягкий прокол, на который капают специальный раствор. Внутри него разные аллергены, максимально подходящие к симптомам, описанным пациентом. Аллергия подтвердится, если вокруг какого-либо из них возникнет раздражение. После этого врач выпишет вам лекарство против аллергии – антигистаминное.