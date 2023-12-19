Негативное влияние сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни приводит к увеличению индекса массы тела и является одной из основных причин, угрожающих здоровью и приводящих к смерти, которых можно предотвратить. В США ожирение и неактивный образ жизни ежегодно вызывают не менее 300 тысяч преждевременных смертей и ведут к расходам на здравоохранение в размере 90 миллиардов долларов.

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Особенно под угрозой находятся те, кто проводит в сидячем положении более пяти часов в день. Неактивный образ жизни может вызвать тревогу, депрессию, сердечно-сосудистые заболевания, мигрени, диабет, подагру, остеопороз, сколиоз и даже некоторые виды рака.

Новое исследование активности детей

В основном исследования описывают вред сидячего образа жизни у взрослых, а не у детей. Есть исследования на детях, но их мало. Доктор Эндрю О'Агбадже со Восточно-финляндского университета решил внести свой вклад в изучение влияния сидячего образа жизни на детей и подростков.

В исследовании приняли участие 792 детей, средний возраст которых составлял 11,7 года к моменту начала исследования. Они оставались под контролем до 24 лет. Используя акселерометр, ученые измеряли, сколько времени в сутки дети проводили в сидячем положении в возрасте 11, 15 и 24 лет.

Участники исследования регулярно проходили тесты на уровне липопротеинов высокой и низкой плотности холестерина, триглицеридов, общего холестерина, глюкозы, инсулина и высокочувствительного С-реактивного белка в крови. Посредством рентгеновской абсорбциометрии ученые измеряли общую жировую и мышечную массу детей.

Как сидячий образ жизни влияет на детей

За время исследования участники значительно увеличили время, проведенное в сидячем положении – с 6 до 9 часов в день, тогда как общая физическая активность уменьшилась с 6 до 3 часов в день. Среднее повышение уровня холестерина составило 0,69 мл на литр. Ученый пришел к выводу, что у детей, ведущих сидячий образ жизни с детства, уровень общего холестерина повысился на 67%.

Однако есть и хорошие новости: ученый обнаружил, что участники, которые оставались физически активными примерно 4,5 часа в день от детства до 24 лет, показали снижение общего холестерина на 0,53 милли моля на литр. Оказалось, что ожирение оказывает влияние на этот процесс, уменьшая положительное влияние физической активности на уровень холестерина.