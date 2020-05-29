В Швейцарии вследствие осложнений коронавируса умер младенец. Это первый летальный случай из-за COVID-19 в стране среди детей.

За прошедшие сутки в Швейцарии зарегистрировали всего 2 летальных случая из-за коронавируса, среди которых младенец, сообщает The Lokal.

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О смерти ребенка журналистам рассказал новый руководитель отдела инфекционных заболеваний Федерального управления здравоохранения Стефан Кустер. Он не назвал ни пола, ни имени, ни точного возраста ребенка. Также Кустер не сообщил, были ли у того какие-то сопутствующие заболевания.

Это не ребенок школьного возраста. Умер младенец,

– уточнил Кустер.

Известно, что младенец заразился за границей, после чего проходил лечение в больнице Цюриха.

Добавим, что в Швейцарии считают, что дети до 10 лет якобы крайне редко могут заразиться коронавирусом и передавать его. Вследствие этого пожилым людям даже разрешили контактировать с детьми до десятилетнего возраста.