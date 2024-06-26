Хирургическое уменьшение желудка: что такое бариатрия и кому она нужна

Шунтирование желудка и другие виды операций по снижению веса – это бариатрические или метаболические операции. Их цель – внести изменения в пищеварительную и гормональную систему человека, чтобы помочь ему снизить вес.

Бариатрическую операцию проводят, когда человек имеет лишний вес и проблемы со здоровьем из-за этого. Все такие операции ограничивают количество съеденной пищи и в большей или меньшей степени влияют на гормоны, которые участвуют в контроле аппетита.

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Кому проводят бариатрические операции

Хотя у бариатрической хирургии много преимуществ, все формы операций по снижению веса – это серьезные процедуры, которые имеют свои риски и побочные эффекты.

Бариатрическая хирургия существует, чтобы помочь человеку сбросить лишний вес и снизить риск возможных опасных для жизни проблем со здоровьем, связанных с ожирением, в том числе:

диабета второго типа;

некоторых видов рака, включая рак молочной железы и простаты;

болезней сердца и инсульта;

повышенного артериального давления;

высокого уровня холестерина;

апноэ сна.

Бариатрическую операцию часто проводят только после того, как человек пытался снизить вес с помощью традиционных методов – коррекции питания, физической нагрузки и т.д., но это не помогло.

Какие есть виды бариатрических операций

Все операции выполняются лапароскопически, то есть через небольшой разрез, что значительно сокращает время восстановления и уменьшает риск осложнений.

Среди бариатрических операций можно выделить желудочное шунтирование и продольную резекцию желудка.

Желудочное шунтирование включает создание небольшого желудка и соединение вновь созданного маленького желудка непосредственно с тонкой кишкой. После операции проглоченная пища попадает в этот небольшой желудок, а затем в тонкую кишку, минуя большую часть желудка и начальные отделы тонкой кишки.

Продольная резекция желудка – во время операции удаляется около 80% желудка и формируется узкий ровный желудок объемом 120 – 150 мл.

Уменьшение размера желудка ограничивает количество пищи, которую может потреблять человек. Также процедура вызывает гормональные изменения, которые способствуют снижению аппетита.

Кому можно и нельзя проводить бариатрические операции

Бариатрическая хирургия подходит не всем людям с избыточным весом. Согласно рекомендациям по лечению ожирения операция показана при:

крайнем ожирении, когда индекс массы тела (ИМТ) составляет 40 кг/м2;

ожирении при ИМТ от 35 до 39,9 кг/м2 в комбинации с другими патологиями, например, диабетом второго типа, высоким кровяным давлением или тяжелым апноэ сна.

В некоторых случаях можно претендовать на определенные виды операций по снижению веса, если ИМТ составляет от 30 до 34 кг/м2 и есть серьезные проблемы со здоровьем, связанные с весом.

После операции нужно будет придерживаться определенной диеты в течение нескольких недель. Диета начинается только с жидкости, затем разрешается протертая и очень мягкая пища. А потом постепенно нужно переходить на обычную пищу, что может занять от 1 до 3 месяцев.

Эффективность бариатических операций

Шунтирование желудка и другие бариатрические операции могут обеспечить долгосрочную потерю веса. Количество потерянных килограммов зависит от типа операции и изменения образа жизни. Возможно, удастся сбросить половину или даже больше лишнего веса за два года.

Кроме потери веса, операция может улучшить течение состояний, часто связанных с избыточным весом, или вообще устранить их. Благодаря бариатрической операции человек может улучшить способность выполнять повседневные дела и качество жизни в целом.

Однако бариатрия не всегда работает идеально. Очень важно приходить на все запланированные визиты к врачу после операции. Если вы заметили, что не теряете вес или возникли осложнения, немедленно обратитесь к врачу.