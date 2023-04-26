Родственники умершей женщины во время родов отсудили в больнице большую компенсацию

Родственники женщины, умершей от кровотечения и разрыва матки после родов в Буской центральной районной больнице, получили моральную компенсацию на сумму почти 4 миллиона гривен.

Смерть роженицы

Согласно материалам дела, женщина прибыла в родильное отделение больницы 22 февраля 2018 на 40-й неделе беременности с диагнозом преэклампсии, тяжелым плодом и ожирением I-II степени. Беременная находилась в отделении до 5 марта, когда у нее начались роды.

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Женщина родила здоровую девочку, но стала жаловаться на общую слабость и удушье. После диагностики врачей, стало известно, что у нее было кровотечение, которое возникло вследствие недооценки разрыва матки. Следствие доказало, что кровотечение возникло вследствие того, что больницы вовремя не диагностировали у роженицы разрыв матки, что повлекло за собой гиповолемический шок.

Родильницу перевели в реанимацию, где после пяти часов ее состояние ухудшилось и она скончалась. Одна из сестер стала покровительницей трех несовершеннолетних детей умершей женщины, поэтому родственники требовали строгого наказания для врачей и выплаты моральной компенсации.

Решение суда

В ноябре 2019 года прокуратура сообщила о подозрении двум акушеркам-гинекологиням и и. о. заведующей родильным. Врачи в суде отрицали свою вину, утверждая, что женщина умерла от эмболии, но позже ее состояние ухудшилось и она скончалась. Суд признал их виновными, но не наказал их по истечении сроков рассмотрения дела.

Но в то же время обязал Бускую районную больницу выплатить детям и родственникам погибшей почти 4 миллиона гривен моральной компенсации. На этот приговор руководство больницы подало апелляцию, однако 7 марта Львовский апелляционный суд оставил приговор Бродовского районного суда в силе. В настоящее время кассацию на этот приговор рассматривает Верховный суд.