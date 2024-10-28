Многие считают, что материальный достаток является ключевым элементом счастья. В одном из предыдущих научных исследований было установлено, что для достижения богатства и успеха важны не только врожденные способности и целеустремленность, но и удачное стечение обстоятельств.

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Новое исследование семейного состояния

Группа социологов из Германии и Норвегии решила изучить другой аспект и определить, как такие изменения в семейной жизни, как потеря родителей, появление детей и внуков, а также время этих событий, отражаются на накоплениях человека в течение жизни.

Их работа, опубликована в журнале Social Forces, базировалась на данных о норвежцах, рожденных в 1953 году, из национальной системы регистрации населения. В исследование было включено почти 48 тысяч человек, и уровень их финансового благосостояния изучался на основе сведений из норвежского налогового реестра за период с 1993 по 2017 годы.

Какие семьи самые богатые

Применяя статистические методы, анализ показал, что больше всего богатства накапливали те, кто позже потерял родителей (в среднем в 60 лет), поздно заводил детей (в среднем в 28 лет) и позже стал бабушкой или дедушкой (также в среднем в 60 лет).

Худшие результаты в накоплении благосостояния были у тех, чьи семьи состояли из живых представителей четырех поколений (дети, родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки). При этом раннее рождение детей и внуков оказалось единственной моделью, по которой уровень богатства снижался в долгосрочной перспективе.

У людей без детей материальное благосостояние со временем стабильно улучшалось, особенно в случае поздней смерти родителей. Самые высокие и наиболее стабильные показатели благосостояния в течение всего периода наблюдения были у норвежцев с живыми родственниками трех поколений и поздними изменениями в семейной структуре.