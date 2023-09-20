В прифронтовых регионах Украины есть потребность в донорской крови: как помочь

Центры крови прифронтовых регионов Украины, а именно Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей нуждаются в донорской крови. Она необходима для спасения жизней военных и гражданских людей.

В пресс-службе медицинского сервиса Helsi отметили, что эта потребность постоянна, поэтому призывали всех желающих обратиться в центры крови, чтобы стать донором.

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Куда обратиться, чтобы сдать кровь

В частности, нуждаются в донорской крови сейчас центры крови:

в Днепре,

Каменском,

Никополе,

Кривом Роге,

Запорожье,

Николаеве,

в Киеве.

"Желающие стать донорами могут обратиться в центры крови в указанных городах, – говорится в сообщении.

Как стать донором крови

Необходимо загрузить приложение программы, авторизироваться и заполнить анкету донора. Как только потребуется кровь в вашем регионе, вы получите пуш-сообщение со ссылкой на страницу записи. Вы можете выбрать удобный день и время для сдачи крови.

Как подготовиться к донорству крови

За 3 дня до донорства крови прекратите употребление анальгетиков, аспирина и лекарств, содержащих эти вещества, поскольку они могут повлиять на свертываемость крови.

Перед процедурой воздержитесь от алкоголя в течение 48 часов и исключите из рациона жирную, жареную, копченую пищу и соление.

Обеспечьте себе качественный сон и позавтракайте легко перед кроводачей, включая сладкий чай, диетическое печенье и кашу на воде.

Не курите как минимум за час до процедуры.

Выберите удобную одежду с короткими рукавами, чтобы легче убрать кровь.

Если вас беспокоят симптомы, такие как озноб, головокружение, головные боли или слабость, лучше отложите кроводачу.

Во время медицинского обследования обязательно открыто рассказывайте врачу о ваших лекарствах, алкоголе, наркотиках и прошлых заболеваниях.