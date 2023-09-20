У прифронтових регіонах України є потреба у донорській крові: як допомогти

20 вересня 2023, 13:35
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Центри крові прифронтових регіонів України, а саме – Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей потребують донорської крові. Вона необхідна для порятунку життів військових і цивільних людей.

У пресслужбі медичного сервісу Helsi зазначили, що ця потреба постійна, а тому закликали усіх охочих звернутись до центрів крові, щоб стати донором.

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Куди звернутись, щоб здати кров

Зокрема потребу в донорській крові наразі мають центри крові:

  • в Дніпрі,
  • Кам'янському,
  • Нікополі,
  • Кривому Розі,
  • Запоріжжі,
  • Миколаєві,
  • в Києві.

"Охочі стати донорами можуть звернутися до центрів крові в зазначених містах, – ідеться в повідомленні. 

Як стати донором крові 

Потрібно завантажити застосунок програми, авторизуватися та заповнити анкету донора. Щойно з'явиться потреба в крові у вашому регіоні, ви отримаєте пуш-повідомлення з посиланням на сторінку запису. Ви можете обрати зручний день і час для здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

  • За 3 дні до донорства крові припиніть вживання анальгетиків, аспірину та ліків, які містять ці речовини, оскільки вони можуть вплинути на згортання крові.
  • Перед процедурою утримайтесь від алкоголю протягом 48 годин і виключіть з раціону жирну, смажену, копчену їжу та соління.
  • Забезпечте собі якісний сон та поснідайте легко перед кроводачею, включаючи солодкий чай, дієтичне печиво та кашу на воді.
  • Не куріть принаймні за годину до процедури.
  • Оберіть зручний одяг з короткими рукавами, щоб легше забрати кров.
  • Якщо вас турбують симптоми, такі як озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість, краще відкладіть кроводачу.
  • Під час медичного обстеження обов'язково відкрито розповідайте лікарю про ваші ліки, алкоголь, наркотики та минулі захворювання.
Більше про те, як проходить сама процедура і як поводитись після здачі крові, 24 Каналу розповіла лікарка-кардіологиня і лікарка загальної практики Анна Підгірна, яка обслуговує пацієнтів через медичну систему Helsi, читайте – за посиланням. 
Автор: Анастасія Лукашевська