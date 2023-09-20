У прифронтових регіонах України є потреба у донорській крові: як допомогти
Центри крові прифронтових регіонів України, а саме – Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей потребують донорської крові. Вона необхідна для порятунку життів військових і цивільних людей.
У пресслужбі медичного сервісу Helsi зазначили, що ця потреба постійна, а тому закликали усіх охочих звернутись до центрів крові, щоб стати донором.
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Куди звернутись, щоб здати кров
Зокрема потребу в донорській крові наразі мають центри крові:
- в Дніпрі,
- Кам'янському,
- Нікополі,
- Кривому Розі,
- Запоріжжі,
- Миколаєві,
- в Києві.
"Охочі стати донорами можуть звернутися до центрів крові в зазначених містах, – ідеться в повідомленні.
Як стати донором крові
Потрібно завантажити застосунок програми, авторизуватися та заповнити анкету донора. Щойно з'явиться потреба в крові у вашому регіоні, ви отримаєте пуш-повідомлення з посиланням на сторінку запису. Ви можете обрати зручний день і час для здачі крові.
Як підготуватись до донорства крові
- За 3 дні до донорства крові припиніть вживання анальгетиків, аспірину та ліків, які містять ці речовини, оскільки вони можуть вплинути на згортання крові.
- Перед процедурою утримайтесь від алкоголю протягом 48 годин і виключіть з раціону жирну, смажену, копчену їжу та соління.
- Забезпечте собі якісний сон та поснідайте легко перед кроводачею, включаючи солодкий чай, дієтичне печиво та кашу на воді.
- Не куріть принаймні за годину до процедури.
- Оберіть зручний одяг з короткими рукавами, щоб легше забрати кров.
- Якщо вас турбують симптоми, такі як озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість, краще відкладіть кроводачу.
- Під час медичного обстеження обов'язково відкрито розповідайте лікарю про ваші ліки, алкоголь, наркотики та минулі захворювання.