Самый вредный сыр, который вам немедленно следует исключить из рациона

Разнообразие сыров позволяет нам выбрать те из них, которые богаты кальцием и другими минералами. Однако часто люди любят именно сыр, который является наименее полезным. Более того, он вреден и может только ухудшать ваше состояние здоровья.

Диетолог Лурдес Кастро Мортильяро из Нью-Йорка призвала отказаться от сыров, у которых высокая степень обработки. Речь о крем-сыре и плавленых сырках.

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Она пояснила, что в плавленых сырках содержится больше натрия, поэтому их вообще не стоит употреблять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, например гипертонией.

И так понятно, что эти сыры являются более дешевым вариантом, как, например, пармезан. Впрочем, все же следует отказаться именно от плавленых сырков и позволять себе сыры пусть реже, но более качественные из них.

Какой сыр самый полезный

Самым полезным сыром диетолог назвала рикотту. Рикотта содержит большое количество концентрированного сывороточного протеина, который наш организм достаточно легко усваивает.

Сывороточный протеин является одной из самых усваиваемых форм белка и содержит очень широкий спектр аминокислот. Итак, это лучший выбор для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, а также сбросить вес,

– объяснила Лурдес Кастро Мортильяро.

Полезными сырами также считают сыры твердые, в частности гауда, пармезан. Они содержат много кальция и достаточно мало воды, поэтому для пропитки нужно съесть совсем мало продукта. Однако и натрия в этих сырах больше, чем у мягкого типа рикотты.

Следовательно, людям с гипертонией или заболеваниями почек следует контролировать потребление твердых сыров и выбирать более мягкие варианты.

Кстати говоря. о полезных видах сыров, подробно мы писали здесь.