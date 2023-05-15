Найшкідливіший сир, який вам негайно треба виключити з раціону

Різноманіття сирів дозволяє нам обрати ті з них, які найбагатші кальцієм та іншими мінералами. Однак, часто люди полюбляють саме сир, який є найменш корисніший. Ба більше, він шкідливий і може лише погіршувати ваш стан здоров'я.

Дієтологиня Лурдес Кастро Мортільяро із Нью-Йорка закликала відмовитися від тих сирів, які мають високий ступінь оброблення. Мова про крем-сир і плавлені сирки.

Дивіться також Скільки яєць можна їсти на день: що кажуть дієтологи

Вона пояснила, що у плавлених сирках міститься більше натрію, тому їх взагалі не варто вживати людям, які хворіють на серцево-судинні захворювання, наприклад, гіпертонію.

І так, зрозуміло, що ці сири є дешевшим варіантом, як, наприклад, пармезан. Втім, все ж варто відмовитися саме від плавлених сирків і дозволяти собі сири хай рідше, але якісніші з них.

Який сир найкорисніший

Найкориснішим сиром дієтологиня назвала рикоту. Рикота містить велику кількість концентрованого сироваткового протеїну, який наш організм досить легко засвоює.

Сироватковий протеїн є однією з найбільш засвоюваних форм білка і містить дуже широкий спектр амінокислот. Отже, це найкращий вибір для тих, хто хоче наростити м'язову масу, а також скинути вагу,

– пояснила Лурдес Кастро Мортільяро.

Корисними сирами також вважають тверді сири, зокрема гауда, пармезан. Вони містять багато кальцію і досить мало води, тому для насичення потрібно з'їсти зовсім мало продукту. Однак і натрію в цих сирах більше, аніж у м'яких типу рикоти.

Відтак, людям з гіпертонією чи захворюваннями нирок слід контролювати споживання твердих сирів і вибирати м'якіші варіанти.

До речі. про корисні види сирів, детально ми писали тут.