С какого возраста ребенка можно отпускать одного

В средней школе дети становятся более самостоятельными. Если это ребенок без особенностей развития – он уже теряет иллюзии, что вокруг только хорошие люди. Об этом должны говорить и родители.

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До 10 лет ребенка нужно сопровождать, если есть возможность. Самостоятельно его можно отпускать в крайнем случае, когда родители работают и нет возможности, чтобы кто-то другой ходил с ним.

Если ребенок вынужден идти сам, у него обязательно должен быть с собой заряженный телефон – это должны контролировать родители. И ребенок должен отзванивать – выходит из школы, набрал: "Мама, я вышел", дошел до дома: "Мама, я пришел".

Стоит проговорить, что по дороге он никуда не заворачивает, а только идет домой. Если надо зайти в магазин, он звонит: "Мама, я зашел в магазин, буду через 10 – 15 минут". И родителям надо понимать, что если дорога занимает 15 минут, а он через 15 минут не позвонил, она ждет еще 15 минут и начинает розыски. Да, именно так: розыски надо начать как можно раньше.

Ребенку надо это проговаривать: "Если ты не пришел домой к назначенному времени - я буду тебя искать". И действительно начинать искать: звонить всем – полиции, близким ребенка, учителям, даже тренеру по тхэквондо, с которым он уже год не общается. Нельзя терять время. В городе есть камеры, но уже через три часа вероятность, что его увидят на этих камерах, меньше.

Как подготовиться к самостоятельной прогулке ребенка

Родители должны пройти с ребенком путь, который он будет проходить сам, и показать, как это делать безопасно. По дороге отмечайте безопасные места: магазины, банки, аптеки. Если вдруг ребенок думает, что за ним кто-то идет, надо зайти туда и попросить помощи. Сказать: "Мне кажется, за мной кто-то идет, давайте я здесь подожду и мы позвоним родителям".

Если ребенок понял, что заблудился, остался один без взрослых в незнакомом месте, он должен знать правило:

Остановиться.

Оглянуться.

Крикнуть.

Если действия не помогли, обращаемся за помощью к другим безопасным взрослым. Это могут быть работники торгового центра в форме, полицейские и люди с детьми. Но даже с ними идти никуда нельзя – надо стоять на месте и ждать родителей.

Ребенку надо объяснить, что, если он потерялся в метро, можно стать у информационного столба: там большими буквами написано SOS и есть кнопки – красная и зеленая. Если вдруг стало страшно, можно нажать на них и ему ответит дежурный по станции.

Нужно сказать: "Я потерялся, помогите найти маму, подойдите ко мне". С дежурным по станции тоже нельзя никуда идти, надо стоять возле этого информационного столба.

Ребенок должен знать номер родителей наизусть. Лучше, конечно, и мамы, и папы, но хоть один. Нельзя всегда полагаться на то, что он записан в телефоне, телефоны разряжаются и их воруют. И, конечно, она должна знать свой адрес. Еще есть правило трех Н:

Никогда.

Никуда.

Ни с кем.

В большинстве ситуаций, которые плохо заканчиваются, детей забирают люди из знакомого круга общения: соседи, родственники, приятели родителей, то есть "свои" для ребенка. Но свои – это только родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, но ни в коем случае не родители друзей, сосед с первого этажа, продавец в магазине и даже полицейский.

Если же взрослый пытается отвести ребенка силой, нужно научить ребенка отбиваться. Большая проблема нашего общества в том, что мы учим детей вести себя тихо и слушаться, а потом удивляемся, почему ребенок идет со взрослыми, не кричит и не зовет на помощь.