Почему в вашем рационе должна быть рыба

Рыба – источник незаменимых аминокислот, жиров, витаминов и минералов, но не все люди ее включили в свой рацион. Объясняем в чем пользу разных сортов рыбы.

Жирная рыба

Эта рыба – хороший источник жирных кислот омега-3, которые помогают предотвратить сердечные заболевания. Употребление примерно 150-350 г жирной рыбы в неделю снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 36%.

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У некоторой рыбы можно есть кости. В них много кальция и фосфора. К такой рыбе относят белорыбицу, консервированные сардины и лосось, а также пильчарды.

К жирной рыбе относят:

сельдь;

лосось;

сардины;

шпроты;

форель;

скумбрия.

Белая рыба

Белая рыба – хорошая альтернатива красному и переработанному мясу. В ней меньше жира. Некоторые виды могут быть источником омега-3 жирных кислот, например морской окунь, морской лещ, тюрбо, палтус, но в них полезных кислот меньше, чем в жирной рыбе. Также в любой рыбе много витамина D и селена.

Сколько рыбы нужно есть

Лучше всего есть две-три порции рыбы в неделю. Одна порция – сколько помещается в ладони. Беременным и грудным женщинам рекомендуют одну порцию в неделю.

Когда рыба может навредить

В некоторой рыбе много ртути. Избыток ртути повышает риск инфаркта, влияет на нервную систему и вызывает:

онемение или покалывание губ, пальцев рук и ног;

задержки развития у детей;

боли в мышцах и суставах.

Обычно ртути много в акуле, меч-рыбе, марлине, скате, камбале, лингаме, атлантическом пилобрюхе и южном голубом тунце. Рыба с ртутью особенно опасна, если вы беременны, планируете беременность или кормите грудью.